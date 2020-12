Barrett, Dupont, Vakatawa... Les nommés pour la 67e cérémonie des Oscars Midi Olympique dévoilés

A l'échelle mondiale, au terme d'une saison 2019-2020 qui a notamment été marquée par le sacre des Springboks à la Coupe du monde, on retrouve logiquement l'ailier toulousain Cheslin Kolbe, flamboyant chaque week-end sur les pelouses de Top 14. Il sera en compétition pour l'Oscar Monde avec l'Anglais Owen Farrell et le Néo-Zélandais Beauden Barrett. Du lourd. Au niveau européen, l'année a été marquée par l’avènement des Chiefs d'Exeter. Doublement couronnés (Champions Cup et Premiership anglaise), ils placent logiquement deux joueurs parmi les nommés : le numéro 8 anglais Sam Simmonds, déjà sacré meilleur joueur européen en 2020, et l'arrière écossais Stuart Hogg. Les deux joueurs d'Exeter seront accompagnés du Racingman Virimi Vakatawa, finaliste de la Champions Cup avec son club et époustouflant sous le maillot bleu.

Du côté du championnat de France, la nouvelle vague bleue se taille logiquement la part du lion avec neuf titulaires de Fabien Galthié en compétition pour succéder à Antoine Dupont.

Chez les filles, elles sont trois en lice, à s'être particulièrement distinguées cette année : Gaëlle Hermet, Agathe Sochat, Cyrielle Banet.

Enfin, en cette année 2020 où la solidarité a été une vertu cardinale, un oscar du cœur sera décerné. Demba Bamba (Lyon), Mathieu Babillot (Castres) et Nicolas Sanchez (Stade français) seront les représentants des actions solidaires menées par leur club.

Les nommés