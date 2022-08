À l'occasion de cette soirée des Oscars Midi Olympique délocalisée au Campus RCT à Toulon , le supersonique et puissant ailier Gabin Villière a étéDevant un public incroyablement chaud, l'ambiance est montée très vite et les presque 2500 supporters vêtus de rouge et noir, dirigeants et partenaires ne se sont pas faits prier pour applaudir à grand bruit leur chouchou au numéro 11 (ou 14). En présence de nombreuses personnalités dont les légendaires anciens joueurs du RCT, le lauréat a eu un mot pour ses prédécesseurs en les remerciant cheleureusement de leur présence à cette soirée. Il est resté tout au long de la soirée sur scène pour profiter du moment et savourer ce trophée individuel. À la fin de la soirée, après la cérémonie, il s'est prêté volontaire pour une séance de dédicaces et de photos qui n'en finissait plus tant les supporters voulaient l'approcher. Il a tout de même pris un instant avec les deux autres oscarisés pour donner rendez-vous à l'ensemble des supporters samedi face à Bayonne . Vidéo !

Le pilier gauche Jean-Baptiste Gros a été récompensé lui de l'Oscar Espoir. Remerciant tous ceux qui l'ont permis d'obtenir ce trophée individuel, il a eu un petit mot pour son coéquipier. "Gabin est un joueur très vaillant, qui nous apporte beaucoup et qui progresse chaque année". Romain Magellan, animateur de la soirée, a même réussi à faire pousser la chansonette à Gabin Villière. Dans cette soirée amusante, exceptionnelle et garnie de "fadas" comme rarement, les partenaires se sont succédés pour remercier Gabin et lui offrir de nombreux cadeaux. L'arrière virevoltant du RCT Aymeric Luc a lui été récompensé par un prix remis par la SNCF.

L'effectif présenté aux supporters

En préambule de cette cérémonie réussie sur tous les plans, le club a présenté son effectif ligne par ligne, ainsi que la totalité de son staff (plutôt impressionant il faut le dire). Joueurs déjà présents et recrues, ils sont tous passés sur l'estrade chacun leur tour pour que les fans de la rade découvrent ou redécouvrent leurs visages. Un effectif "construit sur ses qualités rugbystique instrinsèques et en rapport au projet de jeu mais aussi et surtout son identité vis à vis de celle insufflée au sein du club. On veut des joueurs et des hommes en adéquation avec ce que l'on représente" a affirmé Franck Azéma lors de ce moment. Premier à passer sur scène, le président du Rugby Club Toulonnais Bernard Lemaître en a profité pour afficher les objectifs du club. "Je ne vais pas vous dire qu'on a l'ambition d'être champion de France, mais on veut aller très loin cette saison" a lancé le boss varois. "On veut retrouver cette enthousiasme de la saison dernière, les joueurs ont été trés reconnaissants du soutien que vous leur avez apporté. Merci infiniment pour tout cela" a-t-il conclu.