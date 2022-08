"JB a un très, très gros caractère. Quand l’équipe adverse trouve son momentum, par son engagement, JB est capable d’inverser la tendance, de briser leur avancée. Quand il rentre, il nous fait gagner des matches !". Quand William Servat, l’un des plus grands avants de l’histoire du XV de France et actuel manager des avants, s’exprime ainsi à votre égard, cela veut dire beaucoup. Provençal d’origine, c’est à Aix-en-Provence en Pro D2 qu’il éclot avant de filer vers l’Est. Aux côtés de Louis Carbonnel notamment, il sera un membre éminent de la jeunesse dorée toulonnaise. Au RCT, il a petit à petit gagné sa place en équipe 1 jusqu’à devenir un titulaire bien ancré avec le numéro 1 dans le dos. Solide en mêlée fermé, excellent défenseur et puissant à l’impact, il coche toutes les cases pour le haut-niveau. De plus, son habileté balle en main lui permet d’être présent dans le jeu actif du club au muguet.

Jean-Baptiste Gros - ToulonIcon Sport

Finisseur de luxe

Champion du monde u20 en titre en 2018 et 2019, il a l’habitude de la gagne. Pour ces raisons, le staff du XV de France actuel a décidé de le faire rentrer pour la première fois le 22 février 2020. En lieu et place de celui qui le devance encore d’un cran, l’un des meilleurs du monde à son pote : Cyril Baille. Mais en tant que "finisseur" comme aime dire le staff tricolore, il est conscient de l’importance de son rôle. "Pendant le tournoi des Six nations, ça s’est joué en fin de match, la tournée en Australie s’est aussi beaucoup jouée en fin de match. Contre Montpellier, Toulon concède le match nul à la fin de la rencontre donc les remplaçants doivent apporter quelques choses. Mais c’est sûr que commencer un match avec l’équipe de France est assez satisfaisant", commentait l'intéressé. Patience est mère de toutes les vertus..