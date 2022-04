Que les supporters castrais se rassurent, le relève au poste de demi de mêlée sera bien assurée au CO. À l’issue de la saison, le numéro neuf bleu et blanc va être laissé de côté par le légendaire Rory Kockott après dix ans de bons et loyaux services. Mais depuis quelques mois, le pack tarnais est guidée par un de ses enfants de toujours,

Jérémy Fernandez. Le stade Pierre-Fabre l’avait déjà aperçu à quelques reprises la saison dernière, l’ancien pensionnaire de Mazamet ou de l’Aviron castrais s’est désormais complètement installé dans le quinze de départ castrais. Irrésistible au bord des rucks, il possède un style assez complémentaire avec le feu-follet Santiago Arata, lui aussi doté d’un petit gabarit mais hyper rapide.

18 matchs de Top 14 cette saison

C’est peu dire que Jérémy Fernandez n’est pas étranger à la bonne saison castrais. Le demi de mêlée est devenu quasiment indiscutable dans les compositions d’équipe du duo Broncan-Darricarère. C’est lui qui mène le jeu du CO lors des grands rendez-vous comme lors du dernier Castres-Toulouse, où il a même démontré toute sa précision face aux poteaux avec une pénalité assez compliquée à réussir.

C’est simple, Fernandez n’a loupé que cinq rencontres de championnat cette année. Il a donc pris part à dix-huit journées (sur vingt-trois) pour dix titularisations. Il a franchi la ligne à une reprise, sur la pelouse du Stade français en début de saison. Cet Oscar espoir Midi Olympique est un pas de plus dans la carrière du pur Tarnais, qui ne cesse de prendre du galon dans l’effectif du CO et qui pourrait découvrir, pour la première fois, les phases finales du Top 14 dans quelques semaines.