"On ne voulait pas décevoir et c'est chose faite : on va en finale"... Le Top des déclas du week-end

Par Rugbyrama Il y a 3 heuresMis à jour Il y a 2 heures 0

0

La déception toulousaine, la joie des Clermontois et des Rochelais... Découvrez le top des délais du week-end. " On a eu un quart de finale compliqué... Une demi-finale compliquée... Et c'est une nouvelle fois fabuleux de jouer dans une enceinte comme celle-ci où le public répond encore présent. On ne voulait pas le décevoir et c'est chose faite : on va en finale... " Clermont commence à être habitué aux scores de Super Rugby ou presque. Cette victoire 32-27 fait suite à l’incroyable scénario du quart de finale face à Northampton 61-38. Une pluie d’essai dû à un manque de laissé aller en fin de rencontre sur les deux matches. Morgan Parra n'est pas dupe, tous les matches de phase finale sont difficile. " On a été surclassé depuis le début du match. On essaie de faire quelque chose à la fin mais c’est compliqué contre une équipe aussi forte que le Leinster " Le Stade Toulousain ne créera pas d’exploit face au Leinster dans cette demi-finale. La déception est immense mais le constat est lucide de la part de l’international français. Maxime Médard a été à l'image de son équipe, impuissant face aux Irlandais. Champions Cup - Maxime Médard (Toulouse) face au LeinsterIcon Sport " Je pense qu'on est très bien rentré dans cette rencontre. On a mis la pression que l'on voulait mettre. La défaite est frustrante mais au final, on a encaissé quatre essais là où Northampton en avait pris huit... " Paul Gustard, l'entraineur des Harlequins évoque la défaite de son équipe face à Clermont. Déçu mais presque satisfait d’avoir tenu tête aux hommes de Franck Azéma. Paul Gustard - AngleterreAFP " Les frères Curry... on avait l’impression qu’ils étaient huit ce soir. Ils étaient partout dans les rucks " Jean-Charles Orioli salut la belle performance des deux jumeaux anglais de Sale. La qualification de son équipe ne s’est pas jouée à grand-chose. Mais plus de peur que de mal pour les coéquipiers de Victor Vito. Ils retrouveront Clermont en finale de la Challenge Cup à Newcastle. Challenge Cup - Jean-Charles Orioli (La Rochelle) contre les ZèbresIcon Sport " On est content d’avoir eu une demi-finale à domicile. L’appuis du public a été essentiel. On avait le match en main mais avec des erreurs de discipline et de manque de clarté dans les rucks on les a laissé revenir dans le match. Ça n’arrive qu’à nous mais voilà c’est comme ça. " Benjamin Kayser a conscience qu’une demi-finale à domicile est déterminante dans un match de haut niveau. Benjamin Kayser (ASM Clermont) vs NorthamptonIcon Sport

Pariez sur le Rugby avec Winamax 1 N 2 Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 0974751313