Pourquoi nous fermons les commentaires ?

Dès aujourd’hui, 31 janvier 2020, les internautes ne pourront plus laisser de commentaires sur Eurosport.

C’est évidemment une étape importante à nos yeux. Voici pourquoi nous en avons décidé ainsi.

En vous donnant la parole dans une section de commentaires, nous avons voulu créer une communauté de fans de sports, de personnes partageant la même passion. Nombre de vos commentaires étaient constructifs et donnaient du relief à nos contenus, ils participaient à enrichir les sujets, le débat et la réflexion.

Malheureusement, nous constatons que de plus en plus, et trop souvent désormais, l’irrespect prévaut sur le reste, sur des valeurs qui nous sont chères, à commencer par le respect et la dignité. Nous ne voyons plus dans ces commentaires un reflet fidèle de notre public ou de notre communauté.

Cela nous blesse profondément et va à l’encontre des valeurs qu’Eurosport essaie de défendre. Aujourd’hui, le constat est sans appel : les commentaires n’apportent plus le même bénéfice à notre communauté. Nous voulons que nos lecteurs, que vous vous sentiez concernés et en sécurité lors que vous venez sur notre plateforme, plutôt qu’offensés ou provoqués. D’où la fermeture des commentaires.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers ceux qui ont laissé des messages constructifs sur notre site au long de toutes ces années. Vous avez élargi notre connaissance du sport, offert des perspectives précieuses à nos informations, événements et sportifs - et, il faut le dire, vous n’avez jamais laissé passer une erreur. Nous vous en remercions !

Désormais, nous allons chercher une nouvelle façon de mettre en valeur la communauté. A nous de construire un édifice qui sera plus en phase avec notre temps et, le plus important, qui sera plus accueillant et ouvert à tous. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant prochainement.

Sportivement