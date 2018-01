Nos voeux 2018 !

Un XV de France qui retrouve une dignité

En pleine tourmente, le XV de France va devoir relever la tête alors que la Coupe du monde 2019 se profile à l'horizon. Plus précisément, les Bleus seraient inspirés de montrer, à minima, un visage "digne" après avoir été humiliés sur le terrain (avec notamment le match nul 23-23 face au Japon) mais également en coulisse (éviction brutale du staff technique accompagnée de refus d'entraîneurs pour prendre le relais). Pour ce faire, le Tournoi des 6 Nations arrive à pic. Alors que Jacques Delmas, le nouvel homme fort des Bleus, a annoncé vouloir gagner le tournoi, ne pas être la risée du monde serait déjà une progression. Pour rappel, les Bleus se déplaceront en Irlande, le 3 février prochain, pour débuter leur exercice 2018 avant de le conclure (nous l’espérons la tête haute) au Pays de Galles, le 17 mars prochain.

XV de France - France / Nouvelle ZélandeIcon Sport

Une saison prolifique pour les clubs français sur la scène européenne

Le Stade français vainqueur du Challenge européen 2017, Clermont finaliste de la Champions Cup 2017... l'année qui s'est écoulée fut réjouissante pour les clubs français sur la scène européenne. L'objectif pour l'année 2018 sera donc de rééditer cette performance. Aux commandes de leur poule respective, La Rochelle et Clermont semblent les mieux placés, et des prétendants crédibles, pour défendre les chances françaises en Champions Cup. Concernant la Challenge Cup, Pau mène la danse dans la poule 3 et se verrait bien marcher sur les traces des stadistes parisiens. La suite leur appartient et on espère qu'elle sera belle !

Gregory Lamboley (La Rochelle)Icon Sport

Un nouveau système de phase finale spectaculaire

Cette année la Ligue a mis en place un nouveau système de phase finale d'accession au Top 14. Les six premiers de Pro D2, disputent une phase finale de la même manière que le Top 14. Le vainqueur est promu, le finaliste dispute un barrage contre le 13e de Top 14. On espère que ce système débouchera sur une finale des plus spectaculaires, avec deux équipes qui n'auront rien à perdre et joueront donc crânement leur chance. On espère surtout que le finaliste, qui aura déjà deux ou trois matchs de phase finale dans les jambes, sera capable de trouver les ressources nécessaire pour disputer, de façon compétitive, son barrage.

Encadrer encore mieux les commotions

L'année dernière, les spécialistes étaient unanimes, les chocs en demi et en finale de Top 14 étaient sans précédent. Le bruit des impacts raisonnait comme jamais dans les gradins du Vélodrome, le paroxysme de cette brutalité ayant été atteint au Stade France lors de la finale opposant Clermont à Toulon. La première partie de l'exercice 2017/2018 est dans la lignée de ces dernières rencontres. Conséquence, le nombre de commotions ne cesse d'augmenter. Espérons que les joueurs soient de plus en plus protégés, sans que cela n'impacte pour autant la qualité du jeu.