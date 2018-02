Nigel Owens répond aux propos homophobes du boxeur Anthony Mundine

Sur Twitter, l’arbitre international a souhaité répondre au boxeur australien : "Être gay n’est pas un choix. Je me suis battu pour être vraiment ce que je suis pendant des années mais j’ai réalisé que je n'avais pas le choix. Mais tu as le choix toi de respecter et de traiter tout le monde de la même manière".

C’est dans le Daily Telegraph qu’Anthony Mundine a proféré ces propos homophobes. Il a d’ailleurs persisté en déclarant que les personnes homosexuels ne devraient pas être autorisées à la télévision afin qu’elles n’influencent pas les jeunes enfants. En réponse, Nigel Owens a conclu son tweet en écrivant : "Peut-être que ce clown [Mundine] aura un fils qui sera gay un jour. Liera-t-il le noeud coulant lui-même ?".