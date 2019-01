Nevers de nouveau leader, Racing – Toulouse, Lambie dit stop... Les 5 infos de ce week-end

Racing – Toulouse en quart de finale

Suite à leurs victoires à domicile, respectivement face aux Scarlets et face à Bath, le Racing 92 et Toulouse sont les deux seuls clubs français qualifiés en quart de finale de Champions Cup. Où ils s'affronteront. Le Racing, deuxième équipe en nombre de points, recevra Toulouse, septième, à la Paris la Défense Arena. Le gagnant affrontera en demi-finale le vainqueur de la confrontation Leinster-Ulster.

Fin de carrière pour Pat Lambie

Le polyvalent sud-africain a annoncé ce week-end sa fin de carrière prématurée. Alors qu'il n'a que 28 ans, Lambie a décidé d'arrêter le rugby à cause du trop grands nombres de commotions cérébrales qu'il a subies. Il était de retour de blessure mais a préféré se retirer avant que les conséquences ne deviennent trop graves.

La Rochelle et Clermont recevront leurs quarts de finale

Les deux clubs français sont les mieux classés de la première phase de Challenge Cup. Lors des quarts de finales, La Rochelle recevra Bristol, qui était venu gagner à Deflandre, alors que Clermont accueillera Northampton. Le dernier match entre ces deux équipes avaient d'ailleurs été très prolifique puisque les Auvergnats l'avait emporté 48-40 et 13 essais avaient été marqués.

Northampton et Bristol marquent plus de 100 points

En recevant les roumains de Timisoara et les russes de Krasnoïarsk, Northampton et Bristol ont réussi un festival offensif. En gagnant respectivement 111-3 et 107-19, les deux clubs anglais se sont qualifiés pour les quarts de finale. Des gros scores qui démontrent cependant que les écarts de niveaux entre les formations de Challenge Cup sont assez importants.

Nevers récupère son fauteuil

Le chassé-croisé en tête du Pro D2 continue. Cette fois-ci, c'est Nevers qui repris la première place du classement à l'Aviron Bayonnais. C'est d'ailleurs face à ces mêmes Basques que les Neversois se sont imposés, vendredi soir au Stade du Pré Fleuri (23-17). Les Bourguignons sont à nouveau en tête du classement, à égalité de points avec Oyonnax.