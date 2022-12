Pour cette onzième journée de Nationale 2 plusieurs enseignements à retenir. Dans la poule 1 Dijon s'est imposé à domicile contre Mâcon, Rumilly s'est imposé sur le terrain de Marcq-en-Barouel. Le Stade Métropolitain s'est incliné à Vienne mais conserve sa place de leader.

Dans la poule 2, Niort a cartonné à domicile et est leader, Fleurance dans le top six avec sa victoire sur Anglet. Floirac fait tomber Auch, et Limoges perd sur son terrain contre Saint-Jean-de-Luz.

L'ensemble des résultats de cette huitième journée :

Poule 1 :

Dijon - Mâcon : 23-17

Vienne - Stade Métropolitain : 25-09

Marcq-en-Barouel - Rumilly : 14-21

La-Seyne-sur-Mer - Nîmes : 26-20

Aubenas - Graulhet : 15-08

Bédarrides-Châteauneuf - Beaune : reporté

Poule 2 :

Bassin d'Arcachon - Périgueux : 25-18

Niort - Tyrosse : 43-0

Marmande - Anglet : 27-22

Fleurance - Lannemezan : 38-13

Saint-Jean-de-Luz - Limoges : 25-20

Floirac - Auch : 21-16

Le programme de la 12ème journée :

Poule 1 :

Vienne - Beaune :

Aubenas - Stade Métropolitain :

Bédarrides-Châteauneuf - Marcq-en-Barouel :

Dijon - Nimes :

La-Seyne-sur-Mer - Graulhet :

Mâcon - Rumilly :

Poule 2 :

Bassin d'Arcachon - Tyrosse :

Fleurance - Limoges :

Marmande - Lannemezan :

Anglet - Niort :

Périgueux - Auch :

Saint-Jean-de-Luz - Floirac :