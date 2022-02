Murrayfield "terre hostile", les supporters du RCT qui grondent... Le Top des déclas du week-end

François Cros : "On s’attendait à arriver en terres hostiles"

Redouté, le déplacement du XV de France en Écosse s'est finalement transformé en succès déterminant qui permet aux Français de confirmer leurs ambitions de titre. Titulaire en troisième ligne, François Cros est notamment revenu sur l'atmosphère particulière qui règne dans le temple du rugby écossais et qui avait joué de biens mauvais tours aux Bleus ces dernières années : "Se réunir en cercle pendant que les Écossais nous faisaient mariner avant le coup d’envoi n’était pas prévu. Nous savions qu’on arrivait en terres hostiles. C’était clair qu’ils allaient vouloir nous sortir du match comme ils l’avaient fait il y a deux ans. Il fallait ne surtout pas laisser d’influx dans le contexte. On a eu un peu de réussite sur certains turnovers mais on a vite pris le large et on a su les étouffer en les laissant sous pression en deuxième mi-temps."

Nikita Bekov : "Mon oncle ukrainien prépare des cocktails Molotov dans sa cave"

Le deuxième ligne de Blagnac Nikita Bekov est international russe, né d’un père russe et d’une mère ukrainienne. Déchiré par les évènements qui opposent les deux pays, le joueur s'est livré dans un entretien au Midi Olympique où il est notamment revenu sur la situation de sa famille divisée par ce conflit : "Ma marraine est enfermée dans son appartement au nord de Kiev alors que les combats ne sont qu’à quelques kilomètres de chez elle. Mon cousin est avec ses grands-parents, ils sont enfermés dans une cave depuis deux jours parce que les sirènes n’arrêtent pas de retentir. Enfin, j’ai mon oncle qui est chez lui pour l’instant. Mais il fabrique des cocktails molotov dans sa cave, et se dit prêt à aller combattre si les troupes russes arrivent dans la ville. C’est inconcevable. C’est pour ça que je suis sous le choc depuis trois jours. Je n’arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là."

Thierry Vrevin, président du Mayols Club : "il faut mettre la tête là où on ne mettrait pas les mains"

Toulon n'y arrive plus, les coéquipiers de Cheslin Kolbe ont perdu un match crucial pour le maintien sur la pelouse de Brive (17-10). Le RCT pointe à une inquiétante douzième place, forcément les groupes de supporters grondent à l'image du président du Mayols Club : "Quelque chose ne va pas au sein du club et tant qu'on aura pas mis le doigt dessus, ça n'ira pas. On a chaud au cul ! Les joueurs ne jouent pas avec la hargne, ils n'ont pas conscience que dans notre situation il faut mettre la tête là où on ne mettrait pas les mains."

Ronan O'Gara : "Notre meilleur rugby est devant nous"

Après la victoire de ses troupes à Pau (16-22), Ronan O'Gara a tenu à féliciter ses joueurs. Selon lui, les Rochelais vont continuer à monter en puissance dans les prochaines semaines : "On a fait le job contre Clermont, encore cette semaine contre Pau. On n'est pas au top de notre confiance mais on va retrouver de l'énergie avec le retour des internationaux retenus pour le Tournoi. Les gars ont fait preuve de caractère. Je me suis mis sur le bord du terrain pour donner des consignes en direct, montrer qu'on est ensemble. On a déjà utilisé tous nos jokers cette saison. On est très performant quand ce sont des matchs où on est dos au mur, j'ai une grosse équipe [...] Je pense que notre meilleur rugby est devant nous". Grâce à ce succès, La Rochelle est septième (45 points) et garde le contact dans la course à la qualification.

Léo Barré : "Depuis le début de la saison, on est des morts de faim"

Après un début de saison en dent de scie, le Stade français s'est relancé et pourrait bien prétendre à une place dans le top 6. Pour Léo Barré, tout est question de confiance : "Depuis le début de la saison, on est des morts de faim. On ne veut rien lâcher. Même si les résultats n’ont pas toujours été en notre faveur, notamment durant l’automne. On reprend du plaisir à jouer. Que ce soit dans la ligne de trois-quarts ou devant, on se trouve beaucoup mieux. C’est important pour la confiance quand on a un groupe aussi jeune que le nôtre. J’insiste sur ce mot de confiance qui doit nous porter jusqu’à la fin de la saison."