Rapidement menés au score par des Gallois entreprenants, les Français ont su se reprendre pour finalement empocher un succès bonifiée (32-13) à la faveur d'une seconde période de haute volée. Avec cette nouvelle victoire, les Français sont premiers de la poule A et font un grand pas vers les demi-finales.

Mal rentrés dans la rencontre après un essai rapide inscrit par Lewis (5e) sur la première attaque placée Galloise successive à une touche, les Français ont du attendre avant de prendre le jeu à leur compte. Après une première pénalité convertie par Carbonel, c'est le talonneur Barka, particulièrement en vue, qui surprenait son monde en perçant sur vingt mètres avant de transmettre à son ouvreur Carbonel qui avait bien suivi, pour inscrire le premier essai des Bleuets (22e). En manque de réussite sur les fondamentaux, une mêlée en difficulté et beaucoup de déchets en touche, les coéquipiers d'Arthur Vincent devaient attendre le retour des vestiaires pour trouver de l'efficacité et enfin capitaliser au score.

Car en effet, comme face aux Fidji lors du match d'ouverture, c'est en seconde période que les Bleuets sont arrivés à asseoir leur domination territoriale comme dans le jeu. Dès le retour des vestiaires, c'est Pinto qui inscrivait le second essai Français (47e).

Une nouvelle fois l'apport du banc et notamment les entrées de Lebel ou encore Delbouis, tous deux marqueurs, ont permis aux Tricolores de décrocher le point de bonus offensif dans les arrêts de jeu. C'est souvent dans le désordre et sur des actions non que les Français sont parvenus à trouver de l'avancée dans le jeu, en enchaînant les passes au contact (24 offloads). Après deux rencontres, les joueurs de Piqueronies sont reçus 10/10 et conservent la tête de cette poule A. Mercredi à 18h face aux Pumas, ils joueront leur dernière rencontre de la phase de poule. Une victoire les qualifierait directement pour les demi-finales.