Mauvaise nouvelle pour Lambey, Nanai-Williams va partir... Ce qu'il ne fallait pas louper ce lundi ☕

Lambey absent deux mois ?

Le deuxième ligne international du Lou s'est blessé lors du match de Champions Cup face à Exeter samedi. Touché au genou, il pourrait souffrir d'une entorse du ligament latéral interne. Une blessure qui l'éloignerait des terrains entre six et huit semaines, selon nos confrères du Progrès. C'est plus qu'espéré et cette blessure, si elle est confirmée, serait bien contrariante pour la fin de saison lyonnaise.

Nanai-Williams va quitter Clermont

Arrivé au club en 2018, le 3/4 polyvalent samoan Tim Nanai-Williams (31ans, 16 sélections) ne sera plus Clermontois à l'issue de la saison, confirme la Montagne. L'ancien joueur des Chiefs a pris part à 19 matchs des Jaunards cette saison, mais n'a été titularisé que sept fois. Le joker de luxe sera remplacé par l’Irlandais JJ Hanrahan, actuellement au Munster. Nanai-Williams ne partira pas seul puisque Rory Jennings (25 ans) quittera aussi le club.

Piqueronies à Pau plus tôt que prévu

L'arrivée de l’actuel manager des équipes de France jeunes Sébastien Piqueronies à Pau la saison prochaine est déjà officielle. Il sera en charge de tout le secteur sportif de la Section paloise la saison prochaine. Pourtant, le technicien devrait arriver aux manettes plus tôt que prévu. Il devrait, selon nos informations, avoir un rôle effectif début mai. Une façon pour Pau de préparer au plus vite le futur et de recevoir de l'aide en cette délicate fin de saison

Campagnaro en contacts très avancés avec Colomiers

Selon nos informations, le centre italien Michele Campagnaro (28 ans, 46 sélections) étudie un contrat de deux ans avec le club haut-garonnais. L'actuel joueur des Harlequins n’a plus joué en compétition depuis décembre 2019 et une grave blessure à un genou, mais est de nouveau opérationnel.

Coupe d'Europe : les horaires et les arbitres connus

L'EPCR a dévoilé les dates des quarts de finale de Coupe d'Europe, qui ont lieu ce week-end. Pour rappel, Le Racing 92, Bordeaux, Clermont, Toulouse et La Rochelle restent en course en Champions Cup, tandis que Montpellier est le dernier clubs français encore engagé en Challenge Cup.

Samedi :

La Rochelle - Sale (16h) ; Arbitre : Andrew Brace

Exeter - Leinster (17h30) ; Arbitre : Mathieu Raynal

Montpellier-Benetton (21h) ; Arbitre : Karl Dickson

Dimanche :

UBB - Racing 92 (13h30) ; Arbitre : Matthew Charley