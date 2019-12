Lyon gagne enfin, Oyonnax leader du Pro D2.. Les 5 infos du week-end

Lyon enfin victorieux !

Le LOU glâne enfin son premier succès en Champions Cup. Après huit défaites en huit rencontres de Coupe d'Europe, les joueurs lyonnais se sont imposés face au Benetton Trévise sur le score de 28-0. Une victoire obtenu de la plus belle des manières puisque les joueurs rhodanniens ont acquis le bonus offensif.

L'US Oyonnax prend le trône du Pro D2

Avant la rencontre, Grenoble etait au sommet mais c'était sans compter sur les Oyomen. En s'imposant face à une valeureuse équipe montoise de deux points (23-21), "Oyo" passe devant le FC Grenoble et reprend la tête du championnat avec 44 points.

L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sacrées à Dubaï

Le Seven à Dubaï, c'est fini. Côté masculin, la victoire revient aux Sud-africains vainqueurs de la Nouvelle-Zélande 15-0 lors de la finale. Les Français comme les Françaises ont été éliminés en quart de finales de la compétition. Côté féminin, c'est les Néo-zélandaises qui s'imposent sur le circuit. Victorieuses 17-14 lors de la finale contre les Canadiennes, ces mêmes nord-américaines qui avaient éliminés les Bleus 19 à 7.

Des arbitres français au sifflet pour le Tournoi

L'arbitrage français sera bien représenté pour ce Tournoi des 6 Nations 2020. Mathieu Raynal et Romain Poite arbitreront respectivement Irlande-Ecosse et Irlande-Pays de Galles. Pasacal Gauzère sera au sifflet pour Ecosse-Angleterre et Italie-Angleterre. Alexandre Ruiz assistera lors des matchs anglais face à l'Irlande, le pays de Galles et l'Italie.

La Rochelle en grande difficulté

La qualification rochelaise va relever du miracle. Deux déplacements à Exeter et Glasgow et une reception des Sale Sharks pour les joueurs maritimes, le parcours sera compliqué pour croire à une qualification. La défaite contre Glasgow à Marcel-Deflandre a mis a mal les espoirs des hommes de Jono Gibbes.