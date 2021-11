Radosavljevic licencié pour faute grave

Selon des informations de La Provence, Ludovic Radosavljevic, auteur d'injures racistes à l'encontre de Christian Ambadiang, va être officiellement licencié par son club de Provence Rugby. Alors que le demi de mêlée avait déjà été suspendu par la LNR pour 26 semaines, le club de Provence Rugby y est allé lui aussi de sa sanction. Et elle est sans équivoque puisqu'il s'agit d'un licenciement. Toujours selon le média local, il ne compte pas arrêter pour autant.

Le XV probable des Pumas face aux Bleus

Le journaliste Paul Tait, du média spécialisé Americas Rugby, a dévoilé l'équipe probable des Pumas face au XV de France ce samedi (21h). Parmi les noms, huit joueurs qui évoluent actuellement en Top 14, et un ancien du Racing 92 : Emiliano Boffelli.

Le XV probable de l'Argentine face aux Bleus : 15. Boffelli; 14. Delguy, 13. Cinti, 12. De La Fuente, 11. Moroni; 10. S. Carreras, 9. Cubelli; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Matera; 5. Lavanini, 4. Petti; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya, 1. Tetaz.

Deux renforts à Agen

Le club d'Agen, actuelle lanterne rouge de Pro D2, va se renforcer pour la suite de la saison avec les signatures attendues du deuxième ligne anglais Zak Farrance et de l'ouvreur sud-africain Danré Gerber en provenance de Jersey (deuxième division anglaise) et de Chambéry (Nationale). Alors que le duo formé par David Ortiz et Sylvain Mirande va terminer la saison à la tête de l'effectif, après la mise à l'écart de Régis Sonnes et le départ de Christophe Deylaud, le président d'Agen Jean-François Fonteneau avant promis des renforts dans le groupe pour terminer la saison.

Botia et Yato blessés et forfaits avec les Fidji

La sélection des Fidji a communiqué une mise à jour concernant son groupe, à cinq jours d'affronter l'Espagne pour son premier test match de la tournée. Les pensionnaires du Top 14 Levani Botia et Peceli Yato, touchés à un genou, sont contraints de déclarer forfait. Le Rochelais va devoir subir une opération dans le mois. Apisai Naqalevu (32 ans, 5 sélections) et Api Ratuniyarawa (35 ans, 35 sélections) les remplacent dans le groupe de 28.

Richie Arnold opéré d'une fracture du bras

Sorti sur blessure en première mi-temps lors de la défaite au Racing 92 dimanche soir, le deuxième ligne du Stade toulousain Richie Arnold souffre d'une fracture et a été opéré en ce début de semaine. L'Australien devrait être absent durant environ huit semaines.