Leinster-Connacht : l'énorme performance défensive des Irlandais

Impressionnants en terme d'engagement, le Leinster et le Connacht ont livré une rencontre intense dans l'impact, et virulente autour des rucks. Si le Leinster était largement favoris à domicile, les visiteurs les ont fait douter jusque dans les derniers instants, en leur imposant une dernière action de quasiment 30 temps de jeu, à la limite des 22 adverses. Une action (et par la même occasion le match) qui se conclu par un grattage de l’excellent Deegan. Ce dernier fait parti des 3 joueurs à avoir plaqué plus de 25 fois dans le match (26), avec ces deux coéquipiers Molony (27), et Van der Flier, 34 plaquages pour aucun manqué. À eux trois, les avants du Leinster ont affiché une solidité défensive au niveau de l'abnégation adverse. Score final 21-18 pour le Leinster qui se replace deuxième à deux points des Scarlets. La qualification s'éloigne en revanche pour le Connacht qui compte 5 points de retard, et deux matchs d'avance sur le dernier barragiste (Cheetahs).

Deux heures plus tard, l'Ulster a bénéficié d'un coup du sort pour prendre le dessus sur le Munster. Alors qu'ils étaient menés 0-17 à la pause en Irlande du Nord, les Ulstermen ont profité du carton rouge à la 60e (suite à un plaquage haut, non maîtrisé et sans les bras d' Arnold) pour revenir dans la partie et finalement s'imposer 24-17 en toute fin de match.

Par Baptiste Barbat