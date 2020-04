Les phases finales du Top 14 cet été, World Rugby n'aidera pas les pays... Les infos de ce mercredi

Worl Rugby ne renflouera pas les fédérations en difficulté

Le vice-président de World Rugby, Agustin Pichot, a déclaré que les pays de l'hémisphère Sud ne devaient pas s'attendre à des sauvetages financiers pendant l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19. "World Rugby n'a pas 400 millions de livres (...) et apporter une aide pour un problème de trésorerie ne règlerait pas les problèmes que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine auront si aucun match n'est joué cette année".

Les Fidji et le Japon dans le Rugby Championship ?

Autre déclaration de Pichot : la possibilité d'intégrer les Fidji et le Japon au Rugby Championship. Alors que les élections à World Rugby ont lieu le 12 mai prochain, et que la question d'ouverture des compétitions internationales a déjà été posée, certains réclamant l'intégration de l'Afrique du Sud ou de la Géorgie dans le Tournoi des Six Nations, l'intégration du Japon et des Fidji au Rugby Championship permettrait, selon Pichot, de développer le jeu et d'élargir le marché du rugby mondial.

Test match - Ataata Moeakiola (Japon) plaqué par Lukhanyo Am (Afrique du Sud)Icon Sport

Zafra restera bien au SUA

Midi Olympique avait révélé il y a deux semaines que le deuxième ligne d'Agen Andres Zafra (24 ans), prêté par Lyon, allait rester au SUALG, où il s'est engagé pour deux saisons. Le président agenais Jean-François Fonteneau a confirmé l'information à nos confrères de Sud Ouest. "Andres, c’est fait, il reste chez nous pour deux saisons supplémentaires. On a négocié avec Lyon qui souhaitait finalement le conserver pour des raisons économiques et j’ai trouvé un accord avec le président pour le libérer de sa dernière année de contrat."

39 745 € récoltés par la Section Paloise et le sport béarnais

Comme beaucoup de clubs, la Section paloise s'était associée à l'ensemble du sport professionnel béarnais pour mettre en place une cagnotte et ainsi récolter des fonds pour le Centre hospitalier de Pau et ses soignants. La cagnotte a désormais été clôturée et elle a atteint la somme de 39 745 euros, grâce à plus de 1500 participants.

Des phases finales au mois d'août !

Information Midi Olympique : si le championnat ne pouvait reprendre au mois de juin, ce qui semble désormais presque acquis, c'est une mini révolution qui secouerait alors le monde du rugby français : des phases finales au mois d'août ! Un scénario présenté par la LNR et qui a reçu l'aval des présidents de club ce mercredi.