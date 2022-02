Les dates des 8èmes de Champions Cup... Les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

La programmation des huitièmes de finale de Champions Cup connue

L'EPCR a communiqué ce mardi les dates et horaires des huitièmes de finale de la Champion Cup. Pour ce tour, il y aura donc des confrontations aller-retour. Le week-end du 9 et 10 avril, Toulouse jouera en clair, tandis qu'au retour, le 16 et 17 avril ce sera le match entre l'UBB et La Rochelle qui sera diffusé sur France Télévision. Clermont disputera ses deux matchs en clair. Le match aller du Stade toulousain se jouera au Stadium de Toulouse. À noter que si des matchs se joueront le vendredi, aucun club français n'est concerné. Par contre, Clermont et Montpellier recevront leur premier match le dimanche, et le Racing 92 affrontera le Stade français le dimanche lors de la rencontre retour. Les dates des quarts de finale sont aussi connues, puisqu'ils se joueront, lors d'un match simple, le week-end du 7 et 8 mai. Les demi-finales auront lieu le 14 et 15 mai et la grande finale à Marseille sera jouée le 28 mai à 17h45.

Launchbury appelé avec l'Angleterre après la blessure de Ludlam

Eddie Jones a annoncé ce mardi le retour du deuxième ligne Joe Launchbury (30 ans, 65 sélections) avec le XV de la Rose. Le joueur des Wasps, qui n'a disputé que deux petits matchs cette saison avec le club de Coventry, remplace numériquement Lewis Ludlam, blessé pour plusieurs semaines. Joe Launchbury n'a plus porté le maillot anglais depuis la finale de la Coupe d'automne des Nations, en décembre 2020.

La Section paloise ne pourra pas aligner Joseph face au Racing 92

Jordan Joseph (21 ans) ne sera pas du déplacement à la Paris Défense Arena ce samedi avec la Section paloise. Cet accord avait été trouvé lors du prêt du troisième ligne qui a rejoint le Béarn à la mi octobre après seulement deux apparitions avec le Racing 92 en début de saison et 53 minutes de temps de jeu. Depuis son arrivée à la Section, Jordan Joseph est beaucoup plus utilisé par le manager Sébastien Piqueronies puisqu'il a disputé neuf rencontres avec les Vert et Blanc (sept titularisations), inscrivant notamment trois essais (dont deux en Top 14).

XV de France Féminin : six changements dans la liste des Bleues pour le stage à Bastia

La liste des joueuses convoquées par la manager des Bleues Annick Hayraud pour un stage à Bastia du 7 au 15 février, en vue de préparer le Tournoi des six nations féminin (26 mars-30 avril), a été modifiée, a indiqué lundi la FFR. Six joueuses ne participeront pas à ce stage. Il s'agit de Sansus, Bourdon, Imart, Corson, Marine Ménager et Peyronnet. Elles seront remplacées par Célia Domain, Mélissande Llorens, Marie Dupouy (Blagnac Rugby Féminin), Océane Bordes (Stade Toulousain) et Morgane Bourgeois (Stade Bordelais), a indiqué la Fédération sans préciser la raison de ces remplacements.

La liste des 37 joueuses convoquées : Lise Arricastre, Cyrielle Banet, Axelle Berthoumieu, Océane Bordes, Camille Boudaud, Caroline Boujard, Emilie Boulard, Morgane Bourgeois, Yllana Brosseau, Marie-Aurélie Castel, Alexandra Chambon, Annaëlle Deshaye, Coumba Diallo, Célia Domain, Caroline Drouin, Marie Dupouy, Charlotte Escudero, Madoussou Fall, Manae Feleu, Céline Ferer, Maëlle Filopon, Audrey Forlani, Emeline Gros, Gaëlle Hermet, Chloé Jacquet, Clara Joyeux, Assia Khalfaoui, Coco Lindelauf, Mélissande Llorens, Romane Ménager, Safi Ndiaye, Elisa Riffonneau, Agathe Sochat, Laure Touye, Maïlys Traoré, Jessy Trémoulière, Gabrielle Vernier.

92 258 repas financés au profit des Restos du Cœur lors des Boxing Days

Lors des fameux matchs qui se jouent lors des fêtes de fin d'année, l'ensemble du rugby professionnel français s'était mobilisé afin de récolter de l'argent et aider l'association les Restos Du Cœur à fournir des repas aux plus démunis. Au total, avec la solidarité des supporters, des clubs, et de la LNR, ce sont 92 258 repas qui ont été financés. Lors des Boxing Days, les joueurs du Stade Toulousain, du Stade Français et de l’Union Bordeaux-Bègles ont notamment joué avec des maillots dessinés spécialement pour l’occasion, qui ont ensuite été mis aux enchères. Des ballons ont aussi été vendus et les supporters de rugby ont fait preuve de générosité en faisant de nombreux dons.