Les compos' officielles du Top 14, le groupe de France 7 pour le mondial...Les infos de ce vendredi

Oyonnax 33 - 5 Massy ; Rouen 22 - 15 Colomiers ; Nevers 20 - 18 Soyaux-Angoulême ; Carcassonne 21 - 10 Montauban ; Vannes 34 - 26 Biarritz ; Aurillac 22 - 13 Provence Rugby ; Agen 11 - 16 Grenoble

Les compositions d'équipes de la 1ère journée de Top 14

Ce vendredi, les compositions des équipes du Top 14 sont tombées !

Racing 92 - Castres : https://bit.ly/3RgA55M

Toulon - Bayonne : https://bit.ly/3ReJRoW

Brive - Lyon : https://bit.ly/3q7pL3P

Pau - Perpignan : https://bit.ly/3AJ3VJ0

Stade français - Clermont : https://bit.ly/3CT9kjf

La Rochelle - Montpellier : https://bit.ly/3BaQ4g6

L'encadrement de l'équipe de France à 7 a dévoilé le groupe de treize joueurs qui s'envoleront pour la coupe du Monde de rugby qui aura lieu au Cap, en Afrique de Sud. On y retrouve plusieurs cadres comme Jean-Pascal Barraque ou encore Paulin Riva mais aussi des plus jeunes comme Nelson Epee.

Le groupe en intégralité :

Barraque Jean-Pascal, Capilla Esteban, Epée Nelson, Grandidier Nkanang Aaron, Huyard Nisié, Iraguha William, Laugel Jonathan, Mazzoleni Thibaud, Mignot Pierre, Parez-Edo Martin Stephen, Riva Paulin, Trouabal Joachim, Veredamu Tavite

Le retour du Top 14, c'est aussi celui de la ferveur ! Ce dimanche, alors que l'UBB reçoit le Stade toulousain, le stade Chaban-Delmas affichera complet puisque le club girondin a annoncé que le match se jouera à guichets fermés. Pas une surprise quand on connaît la fidélité des supporters girondins depuis de nombreuses saisons.

Top 14 - Union Bordeaux-BèglesEurosport

Comme annoncé ce vendredi dans un communiqué, le championnat réunissant des provinces galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines change de nom. Une nouvelle appellation qui intervient suite à une collaboration majeure avec BKT, l'un des plus grands fabricants mondiaux de pneus pour machines agricoles, industrielles et de construction.