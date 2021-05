Les Bleues du VII en forme à Burton, la grogne de Pontneau... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

Rugby à VII : les Bleues remportent le tournoi de Burton

L'équipe de France féminine de rugby à VII a remporté le tournoi de Burton (Angleterre), lundi, malgré sa défaite face à la Grande-Bretagne (33-7) lors du dernier match. Etalé sur trois jours, de samedi à lundi, le tournoi organisé à Saint George's Park, le "Clairefontaine anglais", sert de préparation en vue du tournoi de qualification olympique de Monaco (19-20 juin). Après une première journée parfaite, les Bleues ont enchaîné en alternant le bon et le moins bon : lundi, lors de la 3e journée, les joueuses de David Courteix ont ainsi croqué les Irlandaises (42-5) avant de passer complètement à travers devant les Britanniques (26-0 à la pause). Les Françaises terminent avec un bilan de quatre victoires et deux défaites.

Le président Pontneau (Pau) s'en prend aux impasses

Grande perdante du week-end en Top 14, la Section paloise a vu les conséquences de sa défaite à domicile face au Racing 92 (29-35) amplifiées par la victoire surprise de l'Aviron bayonnais sur la pelouse de Toulouse (32-28), le lendemain. Pau compte désormais trois points de retard sur son concurrent basque, dans la course au maintien. Et le président de la Section ne digère pas. Il regrette l'impasse des Toulousains qui aurait facilité la vie de l'Aviron, puisque de nombreux cadres avaient été laissés au repos.

« C’est une très mauvaise publicité pour ce championnat. [...] Il est certain qu’un jour, il faudra avoir une réflexion globale sur ce Top 14. C’est paraît-il le plus grand championnat de la planète. S’il veut le rester, il va falloir évoluer », a-t-il confié à nos confrères de Sud-Ouest.

Les All Blacks affronteront les Fidji et les Tonga en juillet

Les triples champions du monde devaient initialement disputer à domicile deux rencontres contre l'Italie et une face aux Fidji lors de la fenêtre internationale de juillet, mais l'Italie avait annulé sa tournée estivale en Nouvelle-Zélande, en raison de la pandémie. À la place, les All Blacks organiseront un test-match contre les Tonga à Auckland le 3 juillet et deux contre les Fidji, à Dunedin le 10 juillet puis à Hamilton une semaine plus tard, a annoncé la Fédération néo-zélandaise de rugby.

FFR : les trans-identitaires autorisés à participer aux compétitions

La Fédération Française de Rugby a fait savoir ce lundi qu'elle avait validé en comité directeur la participation des trans-identitaires à ses compétitions officielles, à compter de la saison à venir. Voici un extrait du communiqué de la FFR : "Pour la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, célébrée dans 70 pays du monde, qui consacre que le principe d’égalité de traitement est un droit fondamental pour tout citoyen, la FFR est honorée de valider l’inclusion des TI au sein de ses compétitions officielles. La FFR est heureuse et fière d’accueillir, sans distinction de race, de religion, de sexe et désormais de genre, officiellement, celles et ceux qui comme nous sont unis par une même passion, le jeu de rugby."

Kyle Eastmond annonce sa retraite

L'international anglais (6 sélections) raccroche les crampons à 31 ans. Passé d'abord par le rugby à XIII (4 sélections), Kyle Eastmond avait débuté le XV en 2011 avec le club de Bath. Il avait poursuivi aux Wasps et à Leicester, avant de revenir à ses premières amours le 3 mars dernier, à Leeds. "J'adore le rugby et j'y serai toujours impliqué. Je me suis rendu compte que ma passion d'influencer le jeu ne se trouve plus sur le terrain. C'est cet amour et ce respect du jeu qui m'amènent à cette décision.", a déclaré Eastmond.