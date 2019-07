Les Bleues battent les Black Ferns, les Crusaders champions... Les 5 infos de ce week-end

Victoire des Bleues contre les Black Ferns

Elles avaient mal débuté le Women's Rugby Super Series face au Canada avec une défaite 18-35. Mais les joueuses du XV de France ont réussi l'exploit de battre à nouveau les Black Ferns pour leur deuxième match du tournoi. Entre opportunisme, qualités offensives et solidité défensive, les Françaises ne pouvaient que s'imposer face à la meilleure nation mondiale 25-16. Grâce à une Caroline Boujard en feu, la France se remet en course pour le titre.

Les Crusaders champions du Super Rugby

Ce n'était pas le match du siècle mais le plus important était là pour les Crusaders, remporter une nouvelle fois le Super Rugby. Cela fait 10 titres dans l’armoire aux trophées et le troisième consécutif qui ne quitte pas la Nouvelle-Zélande. Les Jaguares auront tenté de faire déjouer ces "invincibles", manquant de peu à chaque fois de revenir au score, voire de passer devant. Mais un détail venaient toujours perturber les Argentins. Un retour défensif, une passe mal ajustée... Le résultat 19 à 3 semble dur tant les hommes de Quesada auront dominé dans la possession et les tentatives de marque.

Les Bleus enfin au complet à Marcoussis

Ils sont enfin tous là pour préparer le mondial au Japon. Les finalistes du Top 14 viennent d'arriver à Marcoussis après quelques semaines d'un repos bien mérité. Ils auront environs deux mois pour tenter de faire taire les critiques et faire quelques chose de remarquable au Japon.

Matt Todd élu homme de la finale du Super Rugby

Rarement titularisé avec les All Blacks, le flanker des Crusaders Matt Todd fut pourtant le meilleur joueur de cette finale de Super Rugby. Quel poison !

Défaite du TO XIII à domicile

Le Toulouse Olympique recevait samedi soir Bradford pour le compte de la 20e journée de Championship. Les Toulousains n'ont pas réussi à se défaire de leur adversaire du jour et viennent mourir à deux petits points de Bradford, 24-26. C'est la deuxième défaite de l'année à domicile. Les coéquipiers d'Anthony Marion redescendent à la troisième place et pourraient même chuter en cas de victoire de Leigh Centurions, avec qui ils sont à égalité. Le TO devra rebondir au match suivant contre Rochdale Hornets.