Laporte réelu à la FFR, le Racing 92 bientôt confiné... Les 5 infos pour bien commencer la semaine

Laporte réelu à la tête de la FFR

C'est la grosse info du week-end, Bernard Laporte a été réelu ce samedi à la présidence de la Fédération Française de Rugby. Il a battu le candidat d'opposition Florian Grill avec 51,47% des voix. Ce deuxième mandat sera marqué par la Coupe du Monde 2023 qui va se dérouler dans l'Hexagone, un gros objectif pour Laporte et ses alliés.

Le Racing confiné à l'hôtel jusqu'à la finale de Champions Cup

Reconfinés et privés de centre d’entraînement depuis le début de la semaine après la détection de neuf cas de Covid-19, le Racing cherchera cette semaine à renforcer sa bulle sanitaire pour pouvoir négocier la réception de Toulouse, et surtout sa finale de Champions Cup en suivant. C'est pour cela que si les futurs tests Covid effectués par les Franciliens s'avèrent tous négatifs, les Racingmen basculeront dans une véritable bulle sanitaire, en investissant dès le soir un hôtel dont le lieu et l’identité seront tenues secrètes, afin de vivre en vase clos et éviter tout contact avec l'extérieur, et ne plus prendre le moindre risque

Grenoble : Nagusa, débarquement attendu la semaine prochaine

Recrue phare du FCG, Timoci Nagusa (33 ans, 33 sélections) devrait enfin arriver dans l’Isère. L’ailier fidjien, retardé par des problèmes personnels, vient d’obtenir son visa. Comme indiqué par le Dauphiné Libéré, l’ancien Montpelliérain devrait s’envoler dans la semaine vers la France. Reste à voir quel est son état physique avant d’envisager ses débuts sous les couleurs grenobloises.

Kunatani ne rejoindra pas le Castres Olympique

Le Castres Olympique a annoncé, ce vendredi soir, que Semi Kunatani ne rejoindrait finalement pas le Tarn. Selon le communiqué du club, l'ancien toulousain n'a pas satisfait aux exigences de la visite médicale réglementaire. Un petit coup dur pour les Tarnais qui ne pourront pas compter sur un joueur supplémentaire en troisième ligne.

Perpignan : Rivière rejette l’hypothèse Azéma

Depuis une quinzaine de jours, un bruit circule avec insistance du côté d’Aimé-Giral : Franck Azéma pourrait effectuer son retour comme manager dès l’été prochain. Et ce malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec Clermont. L’an passé, le technicien avait été proche de s’engager avec la Fédération fidjienne, ce qui accrédite l’hypothèse d’un départ prématuré d’Auvergne. Le président sans et or a formellement démenti cette information lors d'un entretien accordé à l'Indépendant : "Je le démens totalement. Il n’y a pas l’ombre d’un sujet, c’est de l’ordre du fantasme."