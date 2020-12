Des matchs en retard pour février, Urdapilleta vers Perpignan... Les 5 infos de ce mardi

Des matchs en retard reprogrammés en février

Pas moins de huit matchs en retard de Top 14 et de Pro D2 confondus ont été reprogrammés au mois de février prochain. C'est d'abord lors du week-end du 6 et 7 février qu'une première salve de matchs aura lieu à savoir Montpellier - Castres, Bordeaux - Clermont et Racing 92 - Toulon en Top 14 et Mont de Marsan - Oyonnax, Biarritz - Colomiers et Grenoble - Provence Rugby en Pro D2. Le week-end du 27 et 28 février, il y aura deux matchs de Top 14 : Montpellier - Stade français et Clermont - Lyon.

Coville et Arrate continuent avec le Stade français

Le Stade français, actuellement cinquième de Top 14 a annoncé la prolongation de contrat du centre Alex Arrate et du demi de mêlée Arthur Coville. Les deux joueurs sont désormais liés au club jusqu'en 2023. Arrate, ancien biarrot, a disputé 24 matchs sous le maillot parisien pour quatre essais. Coville, capitaine des moins de 20 ans lors de leur sacre en 2018, en est lui à 65 matchs sous le maillot rose pour cinq essais.

Urdapilleta en partance pour Perpignan

C'est une infomation Midi Olympique. Le demi d'ouverture du Castres Olympique Benjamin Urdapilleta, en fin de contrat à la fin de cette saison, devrait s'engager pour Perpignan. L'argentin pour signer pour deux ans en faveur du club catalan. Présent dans le Tarn depuis 2015, Urdapilleta était absent du match du CO hier face à Brive.

Brive s'impose au finish à Castres

Justement, ce match, les Castrais l'ont perdu de manière improbable. Alors qu'ils menaient à la pause 21-6 avec le bonus offensif, les Castrais se sont finalement incliné 24-25 face à des Brivistes qui auront eu le mérité d'y croire. Le buteur Thomas Laranjeira a inscrit 20 points, sanctionnant les nombreuses fautes des Castrais en deuxième période. Brive remonte onzième tandis que Castres est avant dernier.

Colomiers dispose de Perpignan

En matchs en retard de Pro D2, Colomiers a infligé à Pepignan sa troisième défaite de la saison après celle à Biarritz et celle à domicile face à Béziers. Les Haut-Garonnais se sont imposés 23-18 grâce à deux essais, un de pénalité et un autre de Coletta. Perpignan, reste leader, lui qui ne pouvait pas être dépassé tandis que Colomiers reste cinquième. En effet, juste devant lui se trouve Biarritz qui a gader sa quatrième place en allant s'imposer avec brio à Oyonnax 19-15.