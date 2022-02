Coly à Montpellier, c'est confirmé

Comme révélé lundi dans Midi Olympique, et confirmé par RMC, Léo Coly (22 ans) a décidé de rejoindre Montpellier cet été. Ce lundi, le demi de mêlée a acté son choix en annonçant sa future destination aux dirigeants du Stade montois. Le MHR frappe un grand coup sur le marché en enrôlant l'actuel meilleur marqueur et réalisateur du Pro D2, un des joueurs les plus courtisés de France. Si Lyon et Toulon avaient également transmis une offre, Montpellier et La Rochelle, perçus comme les projets les plus attractifs, s'étaient retrouvés "en finale" pour s'attacher ses services. Le Landais a finalement opté pour le challenge héraultais.

XV de France : Teddy Thomas manquera aussi la réception de l'Irlande

L'ailier du Racing 92 Teddy Thomas s'est blessé aux ischio-jambiers lors d'un entraînement avec le XV de France. Son forfait pour le match contre l'Italie était déjà acté. Mais il est déjà forfait pour la réception de l'Irlande le 12 février. Le staff du XV de France espère pouvoir compter sur lui pour le déplacement en Ecosse le 26 février prochain.

Un Springbok pour remplacer Kurtley Beale au Racing 92 ?

Comme évoqué lundi dans Midi Olympique, le Racing 92 aimerait faire de Warrick Gelant (26 ans, 9 sélections) le successeur de Kurley Beale en numéro 15. Les dirigeants franciliens auraient transmis à l'arrière international sud-africain une offre évaluée à 450 000 € la saison (7,7 millions de rands), d'après nos confrères de SARugbymag. Le contrat de Warrick Gelant avec les Stormers se termine en juin de cette année. Les négociations de prolongation entamées à la fin de l'année 2021 n'ayant pas abouti, il se murmure que le polyvalent trois-quarts serait partant pour une aventure à l'étranger.

Coup dur pour Clermont, Yato contraint de renoncer à la fin de la saison

Nos confrères de La Montagne révèlent que la blessure au genou de Peceli Yato le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Opéré à l'automne, la greffe n'a pas eu l'effet attendu. Le deuxième ou troisième ligne fidjien devra donc subir une nouvelle opération.

Coupe du monde 2023 - Les qualifications africaines à Marseille et Aix en juillet

Les qualifications africaines pour le Mondial 2023 en France auront lieu à Marseille et Aix-en-Provence, du 1er au 10 juillet 2022, ont annoncé mardi les organisateurs de la Coupe du monde de rugby. "Les huit meilleures nations du continent africain s'affronteront dans le sud de la France, sous la forme d'un tournoi à élimination directe. L'équipe qui remportera la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera pour la Coupe du monde de rugby 2023 (8 septembre-28 octobre)", expliquent-ils dans un communiqué. Namibie-Burkina Faso, Zimbabwe-Côte d'Ivoire, Sénégal-Algérie et Ouganda-Kenya sont les affiches des quarts de finale de ce tournoi dont le vainqueur de qualification pour le Mondial, pour lequel est déjà qualifiée l'Afrique du Sud, en tant que championne du monde en titre. Le vainqueur sera versé dans la poule A, avec le XV de France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay.