Le WateRugby s'invite à Toulouse !

Réunis ce jeudi au cœur du siège de la région Occitanie à Toulouse, Yann Delaigue (ancien demi d'ouverture international) et ses collaborateurs Francis Ntamack et Cédric Desbrosse sont venus face à la presse pour promouvoir ce qui jadis s'appelait le Tournoi des Six Stations, dorénavant connu sous le nom de WateRugby. Le principe est simple, le temps d'un week-end (13, 14 et15 septembre), une plate-forme flottante de 45m de long et 35m de large sera installée sur le Quai de la Dorade, et servira de terrain de rugby insolite à de nombreux anciens rugbymans professionnels.

En effet, vous aurez l'occasion d'y retrouver entre autres, Cédric Haymans, Émile Ntamack, Vincent Clerc, Christian Califano, Thierry Dusautoir, Damien Traille ou même Mokhtar de TPMP. Les joueurs seront éparpillés dans six équipes de 5, et s'affronteront sur les bases du rugby toucher, mais avec une règle un peu particulière... Il faudra en effet sauter dans la Garonne pour inscrire un essai ! La tête pensante de cet événement Yann Delaigue revient sur le concept pour Rugbyrama : "On a eu l'idée de ce concept en troisième mi-temps, où il nous arrive parfois d'avoir de bonnes idées (rires). Après le rugby sur la neige, on voulait créer l'opportunité de se retrouver une fois de plus dans l'année avec les copains et c'est comme ça que le concept est apparu. Notre objectif est de pérenniser l'événement à Toulouse."

Un tournoi amateur et le Stade toulousain au programme

Au-delà du tournoi des internationaux, prévu le samedi et le dimanche, un tournoi inter entreprise est prévu sur la journée de vendredi, et un tournoi amateur (dont les inscriptions ont connu un succès dingue) aura lieu de 10h à 17h30 le samedi. Autour du Quai de la Dorade, un village sera installé pour promouvoir l'événement et quelques thèmes particuliers, comme l'écologie ou des associations à but caritatif comme la Serge Betsen Academy. Des écrans géants seront installés pour suivre le match du Stade Toulousain du côté de La Rochelle samedi.

À ce propos, il n'est pas impossible d'entrevoir quelques stadistes sur l’événement en compagnie du Bouclier de Brennus dimanche pour une séance de dédicaces. Rendez-vous donc dans quinze jours en bord de Garonne.

Yann Delaigue (tout à droite) en compagnie de Laurence Arribagé (à sa gauche) et des acteurs de la région, posent pour le WateRugby 2019Rugbyrama

Par Samuel Cadène

(crédit photo de couverture : Waterugby)