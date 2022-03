Le remplaçant de Lam à l'UBB, le staff tricolore avec les Barbarians britanniques... Les 5 infos

Un ailier sud-africain pour remplacer Lam à l'UBB ?

L'Union Bordeaux-Bègles aurait trouvé le remplaçant de Ben Lam pour les prochaines saisons. En partance pour Montpellier, l'ailier néo-zélandais devrait croiser la route de Madosh Tambwe (24 ans) à l'intersaison. En effet, le Sud-africain, actuel joueur des Bulls, se serait engagé à l'UBB pour les prochaines saisons selon les informations de Sud-Ouest. Récemment, il a marqué l'histoire puisque il a battu pas moins de 13 défenseurs en un seul match, c'était face au Munster.

Clermont s'offre un joker médical argentin au centre

Selon nos informations, Clermont va enregistrer le renfort du centre argentin Juan Pablo Castro (22 ans, 1,89 m, 89 kg) dans les jours à venir. Le joueur des Jaguares XV est recruté en tant que joker médical du Fidjien Apisai Naqalevu, victime d'une fracture d'un bras et indisponible jusqu'à la fin de saison. Juan Pablo Castro a été capé avec les Pumitas et avec l'Argentine A.

Le staff des Bleus entraînera les Barbarians britanniques

Comme précisé dans le Super Moscato Show, le staff du XV de France dirigera les Barbarians britanniques cet été à l'occasion d'un match qui aura lieu le 19 juin prochain. Alors que le staff des Bleus vient de s'offrir un grand chelem face aux Anglais, les retrouvailles avec le XV de la rose se feront finalement plus vite que prévue puisque ce sont les hommes d'Eddie Jones qui se tiendront en face des Barbarians britanniques en juin. L'occasion de se remettre en jambes pour Fabien Galthié et son staff juste avant la tournée d'été au Japon (deux test-matchs, les 2 et 9 juillet prochains).

Les dates et lieux des prochains Supersevens sont tombées !

C'est officiel ! Les dates et lieux des prochains Supersevens viennent de tomber. La compétition comportera trois étapes estivales. La première aura lieu à Perpignan, le 13 août. La seconde à La Rochelle, le 20 août. Et, la dernière à Pau, le 27 août. La grande finale, quant à elle, se tiendra le 19 novembre à Paris la Défense Arena.

La finale de Pro D2 aura lieu sur la pelouse du GGL Stadium à Montpellier

Le 5 juin prochain aura lieu la finale de Pro D2 et c'est à Montpellier comme la saison dernière que les finalistes du championnat se retrouveront. La billetterie n'est pour l'heure pas encore ouverte mais la Ligue Nationale de Rugby a d’ores et déjà mis à disposition un lien permettant d’être alerté à l'ouverture de la billetterie.