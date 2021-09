Pas de "naming" pour le stade Chaban-Delmas

Voulu par le club de l'Union Bordeaux-Bègles et son président Laurent Marti afin d'éponger certaines dettes, le projet de naming du stade Chaban-Delmas est finalement avorté regrette le président du club dans les colonnes de Sud Ouest. "Ce sont quelques millions d’euros qui s’envolent", déplore Laurent Marti pour Sud Ouest ce mardi. Le président réagit ici au refus par la mairie du projet de naming pour le stade Chaban-Delmas. Utilisée par l'UBB, l'enceinte appartient à la municipalité et la décision finale appartenait donc à Pierre Hurmic et à la mairie bordelaise. "Par cette décision, je serai peut-être un jour obligé de l’ouvrir à un fonds d’investissement. Les ressources des Bordelais ne sont pas sans limites, les miennes non plus", rajoute le président bordelais.

Afrika à l'essai du côté de Carcassonne

Double vainqueur de l'In Extenso Superseven avec Monaco, le Sud-Africain, Cecil Afrika était en début de semaine à Carcassonne. Il a été mis à l’essai et a participé à l’entraînement du lundi et mardi. Le Blitzbook a déjà évolué à XV au poste d’ailier et d’arrière.

Les Dragons Catalans joueront leur demi-finale à domicile après leur victoire contre Leigh

Après leur victoire vendredi face à Salford (42-12), les Dragons Catalans ont écrasé les Centurions de Leigh (64-0) ce lundi soir. Cette victoire et la défaite de St Helens face à Warrington leur assurent une demi-finale de Super League à domicile, au Stade Gilbert-Brutus. La demie aura lieu dans un mois, le 30 septembre ou 1er octobre.

Ezeala de nouveau blessé

Lors du match de préparation entre l'ASM et Lyon, l'ailier auvergnat Samuel Ezeala s'est distingué en marquant le premier essai de la partie, mais s'est aussi blessé à l'ischio jambier. Une blessure qui pourrait l'éloigner plusieurs semaines des terrains, selon La Montagne. "On va attendre plus de détails mais je pense que c'est assez grave", avait confié Jono Gibbes. Ezeala, blessé notamment au genou gauche récemment, devrait donc encore manquer plusieurs semaines de compétition.

Chavancy de retour à la fin du mois ?

Blessé le 4 avril à Nanterre lors du huitième de finale de Coupe d'Europe remporté par son équipe (56-3) face à Edimbourg, le centre et capitaine du Racing 92 va beaucoup mieux. Il confie reprendre le contact très prochainement avant un retour à la compétition. Il confie : "Ca va beaucoup mieux. Je vais reprendre le contact petit à petit, dans les jours qui viennent, et j'espère être prêt d'ici la fin du mois de septembre pour reprendre la compétition."