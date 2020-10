Le Baromètre du week-end

Les Plus

Exeter et Bristol, la fierté anglaise

Plus que jamais, l'Angleterre est sur les devants de la scène européene. Cela a d'abord commencé avec la belle victoire de Bristol face au Rugby Club Toulonnais en Challenge Cup (32-19) au terme d'une finale rondement menée notamment en deuxième période. Ensuite, c'est Exeter qui a remporté la Champions Cup face au Racing 92 au terme d'une finale spectaculaire (31-27). Deux performances qui doivent ravir les amateurs de rugby outre-manche. Good Game...

Toulouse poursuit sa marche en avant

Quatrième victoire consécutive pour le Stade Toulousain. Après La Rochelle et Toulon à domicile et le Racing 92 à l'extérieur, les Stadistes se sont imposés avec la manière à Brive (36-16), une destination qui, pourtant, ne réussit pas forcément aux Rouge et Noir. Cette excellente dynamique maintient Toulouse en tête du Top 14 avec quatre points d'avance sur ses poursuivants, La Rochelle et Pau. Les hommes d'Ugo Mola recevront Lyon samedi prochain (15h15).

NRL : une finale bouillante

La National Rugby League, la référence mondiale du Rugby à XIII va connaître son dénouement dimanche matin à 9h30 avec la finale entre les Penriths Panthers et le Melbourne Storm au ANZ Stadium de Sydney. Les premiers nommés ont battu les Rabbitohs de South Sydney 20-16 tandis que Melbourne s'est imposé avec la manière face aux Raiders de Canberra. Un rendez-vous en finale qui semble logique entre ceux qui ont finit aux deux premières places à la fin de la saison régulière.

Les moins

Bayonne et Castres, 62 points qui font mal

Bayonnais et Castrais ont vécu un sale déplacement mais avec deux contextes très différents. Pas du tout épargné par la pandémie de Covid-19, les Castrais sont venus avec seulement 22 joueurs sur la feuille, eux qui n'avaient pas jouer le moindre match depuis mi-septembre et une défaite à domicile face au Stade Français. Pour l'Aviron, Yannick Bru avait laissé plusieurs cadres au repos avant le déplacement très important à Agen. Les deux équipes ont encaissé 62 points (62-3 pour Castres et 62-10 pour Bayonne).

Soyaux-Angoulême au plus mal

Le club charentais vit une très mauvaise passe. Auteur d'une très bon début de championnat la saison dernière, Soyaux-Angoulême est en train de faire complètement l'inverse avec quatres défaites consécutives. Ce week-end, le SAXV a encaissé un cinglant 53-11 à Colomiers en craquant complètement en deuxième période. La paire d'entraîneurs Adrien Buononato-Mirco Bergamasco devra très vite trouver des solutions et ce dès le prochain match avec la réception de Carcassonne, autre équipe mal en point.

Iribaren, une finale à oublier

La mésaventure de Teddy Iribaren est terrible pour lui et le Racing 92. Le vendredi soir, l'ancien demi de mêlée de Brive se blesse aux adducteurs mais le joueur veut jouer cette finale importantissime. Erreur car Iribaren sortira à la mi-temps au terme d'une première période très moyenne. Teddy Iribaren devait passer une échographie ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure