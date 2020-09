Le baromètre du week-end

Les Plus

Goode atteint les 300 matchs avec les Saracens

Alex Goode se souviendra forcément de ce jour de match avec les Saracens. L'arrière international anglais a atteint son 300e match avec les Saracens contre les Wasps (18-28). Titulaire lors de cette défaite, Alex Goode pourra quand même se targuer d'être seulement le quatrième joueur de l'histoire du club à atteindre cette marque.

Festival offensif en Nouvelle-Zélande

Une orgie de jeu ! Voilà comment l'on pourrait résumer ce 81e match de gala entre les joueurs du nord et les joueurs du sud de la Nouvelle-Zélande. Sur un score de 38-35, c'est l'équipe du Sud, amené par Jordie Barrertt, qui s'est imposé sur le fil grâce à un essai de Will Jordan sur une merveille de diagonale au pied distiller par Josh Ioane. Un match tout simplement fantastique entre joueurs néo-zélandais.

Le retour du rugby français

Depuis six mois, tous les amoureux du rugby français étaient en manque de rugby. Ce week-end, le Top 14 et le Pro D2 ont lancé leur saison pour le plus grand bonheur de tous. Et dès la première journée, le rugby a offert un match magnifique entre Clermont et Toulouse, ou encore une fin de match à suspens entre Montpellier et Pau.

Les Moins

Les sifflets des arbitres ont chauffé

Le rugby est de retour et le sifflet des arbitres aussi. Au total sur les six matchs joués en Top 14, les équipes ont été sanctionnées à 191 reprises. Un total important, supérieur à la Pro 14 (146) et à la Premiership (138). Une moyenne de 32 pénalités par match. Les joueurs vont devoir rapidement se mettre à niveau des nouvelles directives de l'arbitrage, surtout pour les clubs qui vont jouer les quarts de finales de Coupe d'Europe les 19 et 20 septembre prochains.

Owen Farrell voit rouge

L'ouvreur des Saracens et de l'Angleterre Owen Farrell s'est tristement illustré ce week-end en recevant un carton rouge mérité après une cravate sur son adversaire des Wasps, Charlie Atkinson. Aussitôt renvoyé, Farrell devrait manquer le quart de finale de Champions Cup contre le Leinster prévu le 19 septembre.

Extinction des feux au GGL Stadium

Alors que le rugby reprenait vendredi soir, les lumières du GGL Stadium à Montpellier on soudainement cessé de fonctionner à la deuxième minute de jeu alors que l'ouvreur de la Section Paloise Antoine Hastoy venait de passer une pénalité. Cette coupure de courant a contraint le match de se stopper durant une dizaine de minutes avant de reprendre et d'enfin laisser sa place au jeu.