Landreau quitte le Stade Français, Dussartre arrête sa carrière... Les 5 infos de ce samedi

Landreau ne reste pas au Stade Français

Il était arrivé en janvier 2019 en tant que directeur sportif pour aider le manager de l'époque Heyneke Meyer. Aujourd'hui, il quitte à son tour le Stade Français. La période dans laquelle il était revenue était assez particulière pour le club, car des cadres comme Julien Dupuy et Robert Mohr avaient été écartés. Suite à sa démission, il a été annoncé comme manager de l'UCS (Union Cognac Saint-Jean-d'Angély). Pour rappel, Fabrice Landreau avait été champion de France avec le Stade Français en 2000, il a ensuite comme beaucoup d'autres rejoint les rangs du club de la capitale.

Dussartre stoppe sa carrière

Âgé, seulement, de 27 ans, Etienne Dussartre avait été victime d'une grave blessure en janvier 2019. À cause de cela, il doit renoncer à sa carrière rugbystique. Dans la même semaine son ancien coéquipier du Racing, Xavier Chauveau avait lui aussi décidé de ne pas poursuivre sa carrière.

Franco Smith reste sélectionneur de la Squadra Azzura

Alors qu'il était seulement intérimaire après à Coupe du monde. Il sera finalement à la tête de l'Italie jusqu'à la Coupe du monde 2023. La Fédération Itallien a annoncé cette nouvelle ce vendredi via un communiqué.

Benazzi soutient Grill

Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, l'ancien capitaine du XV de France Abdelatif Benazzi raconte pourquoi il apporte son soutien à Florian Grill candidat à la présidence de la Fédération Française de Rugby. "Dans les faits, si on ose simplement poser une question, on est mis de côté. L’opposition est la bête noire… La campagne va être rude, on le sait, mais on ne va pas s’échapper", explique t-il. Les élections auront lieu le 3 octobre 2020.

Les Lions britanniques accueuilleront le Japon en Ecosse

Selon les informations de nos confrères du Telegraph, les Lions britanniques qui ont une tournée en Afrique du Sud en juillet 2021, affronteront le Japon en match de préparation à Murrayfield. Cette rencontre devrait avoir lieu le 26 juin 2021 juste avant le départ pour l'Afrique du Sud. Pour rappel, l'équipe sera menée par Warren Gatland.