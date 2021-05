La tournée des Bleus menacée, Azéma approché... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

La tournée des Bleus en Australie menacée

Les exigences sanitaires du gouvernement australien, ainsi que les coûts générés, font peser de vraies menaces sur la tenue de la tournée estivale. Les Bleus souhaitent se déplacer avec 42 joueurs sélectionnés. Déplacement en avion privé, avec un seul départ groupé obligatoire et une "quatorzaine" drastique. Pas de possibilité de se réunir, ni de sortie en dehors des plages d’entraînements. Tout ceci engendrerait un coût supplémentaire de l’ordre de 200 000 euros pour la FFR, qui, dans le même temps, pour satisfaire une demande de Fabien Gathié, négocie avec la LNR et les clubs professionnels, pour permettre à 42 joueurs d’être sélectionnés et non seulement 35 comme prévu dans la convention. Tant et si bien qu’en milieu de semaine les bruits d’une annulation pure et simple de la tournée circulaient avec insistance.

Franck Azéma approché aux Fidjis

La province des Fijian Drua évoluera en Super Rugby dès 2022. La franchise a pour but de trouver un manager qui connaît les grands championnats. Les pistes sont nombreuses et l’une d’elles mène à l’actuel patron sportif de Clermont Franck Azéma. Ce dernier avait annoncé qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa mission avec Clermont au-delà de la saison en cours, quittant un poste qu’il occupe depuis l’été 2014. Mais il doit encore trouver un terrain d’entente avec l’ASMCA pour valider son départ...

Fin de saison pour Vahaamahina

Le deuxième ligne clermontois souffre d'une hernie discale et doit se faire opérer prochainement. Un coup dur pour les Auvergnats, qui vont devoir se passer du joueur de 29 ans jusqu'à la fin de la saison. Une imagerie médicale en début de semaine, réalisée dans le cadre du suivi du joueur âgé de 29 ans, a révélé la présence d'une hernie au niveau des vertèbres thoraciques incompatible avec la pratique du rugby.

Arroyo out 9 mois

Le jeune pilier du MHR Yannick Arroyo est sorti blessé lors du match contre l'UBB en début de semaine. Il souffrait d'une rupture du tendon d'Achille et a dû être opéré ce jeudi. «Il en aura pour neuf mois, a indiqué Philippe Saint-André à nos confrères de l’AFP. Cela fait deux blessés supplémentaires avec le jeune Jules Bertry, blessé au genou».

Les Bleus du VII toujours invaincus

L'équipe de France Sevens a remporté tous ses matchs lors de la deuxième journée du tournoi de Valladolid. Les Bleus avaient déjà fait carton plein hier, en battant deux fois l'Espagne. Avec un troisième succès face aux Leones espagnols et une victoire contre l'Italie. Vendredi, pour la 3e et dernière journée, les équipiers du Clermontois Jean-Pascal Barraque affronteront à nouveau l'Italie puis l'Espagne.