La rancœur de Jalibert, Poite officialisé dans le staff du RCT... Les 5 infos de ce mercredi

La rancœur de Jalibert

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Matthieu Jalibert s'est livré dans les colonnes de L'Equipe. De sa frustration de rater le grand chelem à la mauvaise passe de son club, il revient sur cette période frustrante, marquée par de nombreuses rechutes sur ses blessures musculaires. Une spirale qu'il attribue à la mauvaise gestion du secteur médical de son club. Ce sujet, celui de la mauvaise gestion de sa blessure par le club, qu'il avait visiblement besoin d'aborder. Il y revient à plusieurs reprises avec, au passage, la main lourde et la rancune tenace contre le médecin : "J'ai repris trop vite. J'ai donc récidivé. Plusieurs fois [...] J'ai fait confiance au médecin du club. Malgré quelques gênes, on a poursuivi un protocole qui n'était en réalité pas le bon. Au final, à chaque fois, j'ai rechuté sur des choses très anodines, comme à l'échauffement la dernière fois. [...] Le médecin a échoué dans sa tâche. J'ai de la rancoeur. Il a reconnu, il s'est excusé, mais le mal est fait.

Toulon officialise l'arrivée de Romain Poite dans son staff

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Romain Poite va intégrer le staff toulonnais dès la saison prochaine. L'arbitre international, qui rangera son sifflet à l'issue de l'exercice en cours, va se lancer un nouveau challenge dans l'encadrement varois. Poite s'est engagé pour deux saisons avec le RCT et de ce fait, n'arbitrera plus Toulon en Top 14 lors de cette fin de saison.

Payne sera l'entraîneur de la défense clermontoise la saison prochaine

Il va y avoir du mouvement dans le staff de l'ASM à l'intersaison. Le club auvergnat a annoncé ce mercredi l'arrivée prochaine du Néo-Zélandais, Jared Payne. L'ancien arrière de l'Irlande, qui compte 20 sélections avec le XV du Trèfle, sera en charge de la défense clermontoise, en lieu et place d'un autre kiwi, Benson Stanley. Clermont a trouvé son nouvel entraîneur de la défense, et il se nomme Jared Payne. L'ancien arrière, d'origine néo-zélandaise va débarquer en Auvergne avec un beau CV malgré son jeune âge (36 ans). Jono Gibbes se réjouit de l'arrivée de Payne, qu'il a dirigé lorsqu'il était manager de l'Ulster : "Jared est un entraineur extrêmement précis, appliqué et rigoureux. C’est un homme qui fédère autour de ses idées et sera capable de nous faire évoluer positivement aussi bien stratégiquement que techniquement dans le domaine de la défense qui est hautement stratégique dans le rugby moderne."

Galletier sur les tablettes de Toulon et Perpignan

Son départ du MHR acté depuis quelques semaines, Kélian Galletier (30 ans ; 6 sélections ) est courtisé. Le troisième ligne international est, selon les informations de RMC Sport, sur les tablettes de Toulon et Perpignan en vue de la saison prochaine. Le RCT et l'Usap souhaitant renforcer leur troisième ligne. C'est une certitude, Kélian Galletier n'évoluera plus sous les couleurs de Montpellier la saison prochaine. Pour autant, le troisième ligne ne devrait pas faire ses adieux au Top 14. L'international tricolore a deux courtisans en vue d'une prochaine signature. Selon RMC Sport, le Rugby Club Toulonnais et Perpignan ont pour objectif de recruter l'Héraultais. Le club varois semble avoir une petite longueur d'avance puisque son nouvel entraîneur , Pierre Mignoni ainsi que Franck Azéma, son actuels, verraient tous deux d'un bon oeil l'arrivée de Galletier sur la rade. Le joueur ne serait pas non plus insensible à cet intérêt.

Placines et Guitoune absents plusieurs semaines

ous deux sortis sur blessure samedi dernier lors du huitième de finale aller de Champions Cup perdu par le Stade toulousain contre l'Ulster, le troisième ligne Alban Placines et le trois-quarts centre Sofiane Guitoune sont sérieusement touchés, comme cela était craint. Placines souffre d'une entorse de la cheville quand le diagnostic est une fissure du péroné pour Guitoune. Si la durée exacte de leur indisponibilité ne peut pas encore être connue et dépendra notamment du début de leur rééducation, les deux joueurs seront absents durant plusieurs semaines au minimum.