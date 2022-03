La Nouvelle-Zélande ouvre ses portes aux voyageurs à temps pour la Bledisloe Cup

On trouve des signes de ce sport à chaque coin de rue, qu'il s'agisse d'un jeune garçon qui perfectionne son coup de pied au parc ou d'un supporter fier de porter le maillot de son équipe au centre commercial, on ne peut s'empêcher d'être captivé par ce jeu. Ces deux dernières années, le pays a toutefois acquis la réputation d'avoir pris les mesures les plus strictes en matière de coronavirus à l'entrée sur le territoire.

Bien que ces mesures se soient avérées efficaces, le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il recommencerait à autoriser les voyageurs à entrer sur le territoire à partir du 1er mai. Bien entendu, les voyageurs à destination de la Nouvelle-Zélande devront toujours obtenir une NZeTA ou un visa, ainsi que d'autres documents relatifs au coronavirus, mais c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de la Bledisloe Cup qui se déroule chaque été. Que vous soyez à l'Eden Park d'Auckland, à l'AMI Stadium de Christchurch ou au Westpac Stadium de Wellington, l'ambiance est toujours incroyable. Assister à des matchs dans différentes villes est également une excellente occasion de découvrir le pays.

Eden Park, Auckland, New Zealand.Other Agency

Sport national du pays, le rugby fait aujourd'hui partie intégrante de la culture kiwi, avec plusieurs événements majeurs qui dominent généralement le calendrier sportif annuel. Avec la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, tous les regards seront une fois de plus tournés vers l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Vous pouvez entendre le puissant Haka résonner dans les stades lorsque les All Blacks affrontent leurs rivaux sportifs lors d'événements tels que les compétitions de la Bledisloe Cup. L'une des principales différences cette année est que la série ne comportera que deux test-matches de 2022 à 2025 au moins.

Dans l'ensemble, la Nouvelle-Zélande possède un avantage considérable dans le nombre total de titres de Bledisloe avec 48 contre 12 pour l'Australie, dont les 16 derniers consécutifs. Est-ce que ce sera l'année où la Nouvelle-Zélande triomphera de l'Australie ? Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir.