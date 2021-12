La LNR s'inquiète, une enquête ouverte contre Leicester... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Le retour des jauges, "des répercussions économiques lourdes" estime la LNR

Le retour des jauges pour les grands rassemblements en France, annoncé lundi par le gouvernement, va "frapper durement les clubs de rugby professionnel" dont les ressources sont liées "à plus de 60 %" à la présence du public, a réagi mardi la Ligue nationale de rugby (LNR). "Cette nouvelle mesure, couplée aux restrictions sur la vente de boissons/aliments dans les stades, va avoir des répercussions économiques lourdes; un nouveau soutien aux clubs sera donc indispensable pour la compenser", a par ailleurs souligné le directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier, en rappelant que les clubs ont été "très impactés économiquement" depuis "près de deux ans".

Une enquête ouverte contre Leicester concernant une possible violation du salary cap

Plusieurs médias anglais ainsi que les Leicester Tigers, actuels leaders de Premiership, ont révélé ce mardi qu’une enquête avait été ouverte concernant de possibles infractions au salary cap. Le club des Midlands de l'Est a annoncé qu’il coopérait à l’enquête sur ces potentiels paiements illégaux de droits à l’image. Selon le règlement du championnat anglais, tout dépassement du salary cap de plus de 200 000 £ pourrait entraîner des amendes, une déduction de 50 points, voire même relégation automatique en deuxième division.

Millar prolonge jusqu'en 2024 au Biarritz olympique

Jean-Baptiste Aldigé (président du BO) a annoncé la nouvelle via son compte Twitter. Au club depuis 2018, Guy Millar a décidé de prolonger l'aventure avec le Biarritz olympique. Le pilier australien sera donc Biarrot jusqu'en 2024. Depuis le début de la saison, Millar fait partie des titulaires indiscutables à son poste, ayant joué dix matchs pour neuf titularisations.

Kakovin deux ans de plus à Paris

Le pilier du Stade français Vasil Kakovin a prolongé ce mardi son engagement dans la capitale de deux saisons supplémentaires, confirmant ainsi nos informations. Passé par Brive, Toulouse et le Racing 92, le gaucher géorgien (31 ans, 25 sélections) sera Parisien jusqu'en 2024. Cette saison, il a disputé 11 matchs avec les Soldats roses, dont 5 en tant que titulaire.

Perpignan rappelle à l'ordre ses spectateurs

Le club de Perpignan a encore été convoqué par la commission de discipline et des règlements de la LNR, à la suite de la rencontre perdue face au Castres olympique ce dimanche, à Aimé-Giral. En effet, un spectateur aurait proféré plusieurs insultes à l'encontre des acteurs du match, l'arbitre Romain Poite inclus. L'Usap a donc réagi par un communiqué, rappelant à l'ordre ses spectateurs. "Depuis plusieurs matchs au stade Aimé Giral nous déplorons certains comportements, contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent le rugby et l’USAP. Nous condamnons ces agissements qui donnent une mauvaise image de notre public et de notre club, et qui n’ont rien à faire dans notre stade", a expliqué le club sang et or dans son communiqué.