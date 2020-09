Nos conseils pour la 2ème journée de Top 14

Pau - Agen

La Section paloise reçoit Agen au Hameau ce vendredi soir. Victorieux à la dernière seconde à Montpellier, les Palois veulent confirmer ce beau succés avec une seconde victoire consécutive. Au contraire, les Agenais se sont inclinés chez eux face à Castres lors de la première journée.

Le XV de départ de Pau : 15. Malié ; 14.Tuimaba, 13. Roudil, 12.Vatubua,11. Votu ; 10. Hastoy, 9.Le Bail ; 7.Gunther, 8. Habel Kuffner, 6. Puech (cap) ; 5. Metz, 4.Pesenti ; 3.Adriaanse, 2. Lespiaucq-Brettes, 1.Calles.

Les remplaçants : 16. Rey, 17. Moïse, 18. Erbani, 19.Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21.Harris, 22.Dumoulin, 23.Corato.

Le XV de départ d’Agen : 15. Buttin ; 14. Jané, 13. Reid, 12. Decron, 11. Ibitoye ; 10. Lagarde, 9. Abadie ; 7. Farré, 8. Hayes, 6. Briatte (cap.) ; 5. Moreaux, 4. Phillips ; 3. Desmaison, 2. Ngauamo, 1. Vanaï.

Les remplaçants : 16. Martinez, 17. Falatea, 18. Jordaan, 19. Gérondeau, 20. Cottin, 21. Taulagi, 22. Tolot, 23. Ryan.

LE BON PLAN : Martin Puech

C’était une valeur sûre de La Grande Mêlée la saison dernière, et on dirait bien qu’il est reparti sur de bonnes bases. Une performance solide en défense face à Montpellier et le voilà reparti ! Avec Puech, c’est au minimum 10 plaquages par match, si tu ne nous suis pas tu risques de vite le regretter...

Martin Puech avec la Section paloiseIcon Sport

LE PARI RISQUÉ : Noel Reid

On a connu meilleurs débuts à première vue pour une recrue. Le centre irlandais du SUA, arrivé des Tigers de Leicester cet été, devrait faire ses débuts face à Pau. Dans une formation qui devrait être poussée à défendre, Reid risque d'avoir du mal à démontrer toutes ses qualités en attaque et son jeu au pied. Ça se tente, mais on t’aura prévenu.

Racing 92 - Montpellier

Gros choc en perpective à la Paris La Défense Arena. Les Racingmen, vainqueurs à Lyon lors de la première journée, reçoivent des Monpelliérains qui eux, se sont inclinés à la maison face à Pau. Une rencontre qui va réunir des internationaux à la pelle sur la pelouse.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Beale ; 14. D.Taofifenua, 13. Vakatawa, 12. Klemenczak, 11. Imhoff ; 10. Russell, 9.Iribaren ; 7. Sanconnie, 8. Claassen, 6. Lauret ; 5. Bird, 4. Le Roux ; 3. Colombe, 2. Baubigny, 1. Ben Arous

Les remplaçants : 16. Chat, 17. Kolingar, 18. L. Jones, 19. Chouzenoux, 20. Machenaud, 21. Gibert, 22. Trinh-Duc, 23. Oz.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier, 14. Ngandebe, 13. Vincent, 12. Serfontein, 11. Rattez, 10. Pollard, 9. Paillaugue, 7. Camara, 8. Timu, 6. Becognée, 5. Willemse, 4. Van Rensburg, 3. Lamositele, 2. Guirado, 1. Forleta

Les remplaçants : 16. Delhommel, 17. Nariashvili, 18. Chalureau, 19. Galletier, 20. Reinach, 21. Reilhac, 22. Darmon, 23. Haouas

LE BON PLAN : Virimi Vakatawa

Oui il coûte cher...on est d'accord. Mais ses appuis ont déjà fait des miracles sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena ! Et il y a de grandes chance que ce ve,dredi soir face à Montpellier, il allume deux ou trois mèches, manière de mettre le feu à la défense montpelliéraine et de te rapporter de grox points. Alors oui, c'est un choix facile, mais tellement efficace !

LE PARI RISQUÉ : Paul Willemse

Le rugby sur terrain synthétique est favorable à des joueurs vifs et rapides, pas forcément le style qui convient à Paul Willemse. Le seconde ligne montpelliérain risque de souffrir à Nanterre, des difficultés dans le jeu et physiquement qui risquent de pousser Willemse à commettre des fautes. Pas la meilleure manière de marquer des points sur La Grande Mêlée...

Toulouse - La Rochelle

Après leur match exceptionnel à Clermont malgré la défaite, les Toulousains reçoivent des Rochelais, vainqueurs dans la douleur de Toulon lors du premier match. Une rencontre que Toulouse aborde avec une certaine confiance dans son jeu, au contraire des Maritimes qui ont été frustrés malgré les quatre points engrangés. Une rencontre qui sent la poudre.

Le XV probable de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Lebel, 13. Guitoune, 12. Ahki, 11. Médard ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Cros, 8. Kaino, 6. Madaule ; 5. Arnold, 4. Meafou; 3. Aldegheri, 2. J. Marchand (cap), 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti; 18. Youyoutte 19. Tolofua, 20. Placines, 21. Balès, 22. Kolbe, 23. Faumuina.

Le XV probable de La Rochelle : 15. Leyds ; 14. Rhule, 13. Doumayrou, 12. Botia, 11. Retière ; 10. West, 9. Kerr-Barlow ; 7. Gourdon, 8. Vito, 6. Alldritt ; 5. Skelton, 4. Sazy (cap) ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Les remplaçants : 16. Lagrange ou Bosch, 17. Priso, 18. Lavault. 19. Kieft ou Bourdeau, 20. Berjon ou Le Bail, 21. Plisson, 22. Favre, 23. Joly

LE BON PLAN : Sofiane Guitoune

Il était remplaçant au coup d'envoi à Clermont, le centre toulousain va retrouver une place de titulaire samedi face aux Rochelais. Nul doute qu'il aura à coeur de réaliser une grosse performance dans son stade. Son duel face à Botia au centre du terrain sera une des clés de cette rencontre. La vitesse de Guitoune pourrait faire la différence, une bonne nouvelle si tu mises sur lui !

Sofiane Guitoune avec ToulouseIcon Sport

LE PARI RISQUÉ : Will Skelton

Le puissant seconde ligne australien devrait connaître les mêmes difficultés que Paul Willemse au Racing... La vitesse du jeu toulousain n'est pas propice à son style de jeu, plutôt axé sur des phases un peu plus lentes, tout en puissance. De plus, Skelton a souvent tendance à être pénalisé dans les zones de rucks, ce qui pourrait te coûter cher ce week-end.

Bordeaux - Brive

Les Bordelais vont enfin ouvrir leur saison ce week-end face à Brive. Les leaders incontestés de la saison dernière entrent en piste face aux Brivistes, des Corréziens qui restent sur une victoire probante à la maison face à Bayonne. Un match déséquilbiré sur la papier, même si quelques interrogations persistent toujours sur le niveau exact de l'UBB.

Le XV probable de Bordeaux : 15. Ducuing; 14. Cros, 13. Seuteni, 12. Dubié, 11. Cordero; 10. Jalibert, 9. Lesgourgues; 7. Woki, 8 Tauleigne ou Amosa, 6 Diaby ; 5. Marais ou Douglas, 4 Petti ; 3. Cobilas, 2 . Dweba, 1. Poirot (cap.).

Les remplaçants : 16. Maynadier, 17 Kaulashvili, 18. Douglas ou Marais, 19. Amosa ou Tauleigne, 20. Roumat, 21. Lucu , 22. Lam, 23. Tsabidze

Le XV probable de Brive : 15. Tuicuvu ou Laranjeira ; 14.Buliruarua, 13.Galletier, 12.Lee, 11.Douglas ; 10. Abzhandadze, 9.Blanc ; 7.Hirèche (cap.), 8.Giorgdadze, 6.Voisin ; 5.Lees, 4.Lebas ou P.Marais; 3. Doge, 2.Dufour, 1.Thompson-Stringer.

Les remplaçants : 16. Alkazashvili, 17.Chauvac, 18.Lebas ou P.Marais, 19.R.Marais,20.Blanc ou Delord, 21.Hervé, 22.Muller, 23.Ceccarelli.

LE BON PLAN : Guido Petti

Et si elle était là, la recrue phare de l'UBB ? Oubliez Ben Lam, le seconde ligne arentin est prêt à marcher sur ses adversaires en Top 14 et ce dés ce week-end face aux Brivistes. Contrairement à deux de ses homologues cités un peu plus haut, le Pumas est doté d'une grande vitesse, ce qui pourrait l'aider à casser des plaquages et gagner des mètres ballon en main, c'est de l'argent au coffre !

LE PARI RISQUÉ : Tedo Abzhandadze

Le jeune demi d'ouverture briviste va découvrir les joies d'une titularisation en Top 14, et quelle première ! Le Géorgien aura fort à faire face à Matthieu Jalibert qui fera face à lui. Il semble compliqué d'imaginer Abzhandadze sortir une grosse prestation dans un contexte si difficile et derrière un pack d'avants qui risque d'être dominé.

Bayonne - Clermont

Après une déroute à Brive dimanche dernier, l’Aviron bayonnais retrouve sa pelouse de Jean-Dauger pour tenter de se remettre la tête à l’endroit. Une tâche qui sera loin d’être facile face à des Clermontois, qui, malgré de grosses frayeurs en fin de match se sont imposés face à Toulouse.

Le XV probable de Bayonne : 15.Germain ; 14. Luc, 13. Perese, 12.Muscarditz, 11.Duhau ; 10.Barthélémy, 9.Rouet; 7.Taofifenua, 8. Luamanu, 6.Monribot (cap) ou Duputs ; 5.Ducat, 4.Galarza; 3.Mousset ou Nixon, 2.Ulugia, 1.Afatia ou Boniface.

Les remplaçants : 16. Delonca, 17.Boniface ou Cormenier, 18.Gorin, 19. Héguy, 20.Ruru, 21.Ordas, 22.Lestrade, 23. Nixon ou Taufa.

Le XV probable de Clermont : 15.Tiberghien; 14.Penaud ou Raka, 13.Moala, 12.Fofana, 11.Pourailly; 10.Lopez, 9.Parra (cap.); 7.Iturria ou Lapandry, 8.Lee, 6.Fischer; 5.Vahaamahina, 4.Timani; 3.Slimani, 2.Fourcade, 1.Ravai ou Falgoux.

Les remplaçants : 16.Beheregaray, 17.Beria, 18.Jedrasiak ou Merrick, 19.Veredamu, 20.Bezy, 21.Barraque, 22.Betham, 23.Ojovan.

LE BON PLAN : Cheikh Tiberghien

C’est le bon coup de cette journée ! Le jeune arrière clermontois, formé à Bayonne, va retrouver son ancien club ce week-end. Entré très tôt face à Toulouse, il a su se mettre au niveau de ses partenaires pour réaliser une bonne performance. Ce week-end, il aura sans aucun doute l’envie de prouver ses qualités à Jean-Dauger. À la vue de son prix et de ce qu’il peut te rapporter. Ça se tente largement !

Cheikh Tiberghien face à ToulouseIcon Sport

LE PARI RISQUÉ : John Ulugia

Un autre joueur va retrouver ses anciens coéquipiers lors de cette rencontre, il s’agit du talonneur bayonnais. Arrivé cet été en provenance de l’ASM, il va être titulaire ce samedi. Des retrouvailles qui s’annoncent compliquées. Bayonne a besoin de points dans la course au maintien, mais l’alignement clermontois risque de mettre à mal les envies de joueur basques, y compris celles d’Ulugia.

Castres - Paris

Le Stade français va enfin jouer un match de rugby ! Et ce ne sera pas un cadeau chez des Castrais, en confiance après leur victoire à Agen lors de la première journée. Les hommes de Mauricio Reggiardo auront l’ambition d’aligner une seconde victoire consécutive face aux Parisiens.

Le XV probable du CO : 15. Dumora; 14. Palis, 13. Combezou, 12. David, 11. Nakosi ; 10. Urdapilletta, 9. Kockott ; 7. Babillot (cap.), 8. Vaipulu, 6. Kornath ; 5. Vanverberghe, 4. Ardron ; 3. Kotze, 2. Rallier, 1. Tichit.

Les remplaçants : 16. Barlot, 17.Stroe, 18. Nkinsi, 19. Delaporte, 20. Fernandez, 21. Vialelle, 22. Guillemin, 23. Hounkpatin.

Le XV probable de Paris : 15. Veainu ; 14.Naivalu, 13.Fickou, 12.Danty, 11.Etien ; 10.Sanchez, 9.Coville ; 7.Matera, 8.Macalou, 6.Kremer ; 5.Maestri (cap), 4.Gabrillagues ; 3.Alo-Emile, 2.Latu, 1.Béthune ou Kakovin

Les remplaçants : 16. Panis, 17.Mavinga, 18.Melikidze, 19.De Giovani, 20.Burban, 21.Hall, 22.Delbouis, 23.Ségonds.

LE BON PLAN : Filipo Nakosi

L’ailier fidjien sort d’une énorme performance face à Agen la semaine dernière. Arme fatale du CO en attaque, il pourrait bien une nouvelle fois donner le tournis à la défense parisienne. Véritable facteur X, il casse les plaquages avec une certaine facilité, de quoi te convaincre de le choisir dans ton équipe !

LE PARI RISQUÉ : Gaël Fickou

Le centre international français va faire son retour sur les pelouses de Top 14 ce week-end. Des retrouvailles avec le championnat, qui s’annoncent difficile, face à des Tarnais toujours aussi redoutables en défense. Fickou aura du mal à se mettre des ballons sous la dent pour démontrer les qualités que tout le monde lui connaît. Encore une fois, tu peux le tenter, on connaît son talent...mais c’est vraiment un pari !

Gael Fickou avec le Stade françaisIcon Sport

Toulon - Lyon

C’est le gros match du dimanche soir de cette deuxième journée de Top 14. Les Toulonnais vont retrouver Mayol, avec l’ambition d’ouvrir leur compteur de victoires en championnat. Décevants à La Rochelle, les Varois doivent réagir, tout comme les Lyonnais, défaits par le Racing 92 à domicile samedi dernier.

Le XV probable de Toulon : 15. Moyano ; 14. Ikpefan, 13. Heem, 12. Hériteau, 11.Villière ; 10. Paia’aua, 9. Serin ; 7. Ollivon, 8. Parisse, 6. Lakafia (cap.) ; 5.R. Taofifenua, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Étrillard, 1. Gros.

Les remplaçants : 16. Soury, 17. Fresia, 18. Alainu’uese, 19. Isa ou Ory, 20. Méric ou Takulua, 21. Dachary ou Dridi, 22. Dakuwaqa, 23.Setiano.

Le XV probable de Lyon : 15. Laporte; 14. Arnold, 13. Tuisova, 12.Fernandez ou Regard, 11. Grosso; 10. Wisniewski, 9. Pélissié ; 7.Guillard, 8.Bastareaud, 6. Fainga’a; 5. Rodda, 4.Geraci; 3.Bamba, 2.Ivaldi, 1. Chiocci.

Les remplaçants : 16. Maurouard ou Taufete’e, 17. Kaabeche, 18.Lambey, 19.Tulou, 20.Doussain ou Couilloud, 21.Berdeu, 22.Nakaitaci ou Dumortier, 23.Ric.

LE BON PLAN : Beka Gigashvili

La bombe géorgienne du RCT est un moyen facile de récolter de gros points dans La Grande Mêlée ! Très peu pénalisé en mêlée, il est un excellent joueur d’attaque malgré son poste. Il n’est pas inhabituel de le voir casser de nombreux plaquages et de faire des dizaines de courses avec le ballon. Le petit coup malin de ton XV pour cette deuxième journée est peut-être là !

LE PARI RISQUÉ : Mickaël Guillard

C'est le joueur le moins connu du XV de départ du LOU pour aller défier les Toulonnais dans leur stade. Et pour ce qui pourrait être sa première titularisation en Top 14, l'international français des moins de 20 ans devra faire face au pack varois. Pas connu pour être le moins puissant. Guillard est un coup de poker à tenter ce week-end, mais on ne promet pas la réussite au bout...

Le site internet

Application Android

Application iOS