C'est le chouchou du Top 14, voire du rugby mondial. Un joueur spectaculaire, au gabarit atypique et au talent d'une époustouflante régularité. Comme à son habitude, il a cassé les plaquages (6), il a offert des percées dont lui seul a le secret avec cinq franchissements. On ne se lasse pas de le voir jouer de ses appuis. Capable d'enclencher un sprint plus rapidement que n'importe quel autre joueur du championnat : un véritable coup de fusil. Et le plus beau, c'est quand il conclut le tout par un essai.

Kolbe marqueur, mais aussi défenseur

Et pour cette rencontre face aux Rochelais, il nous a prouvé qu'il en est toujours capable. Deux essais, une interception qui malheureusement n'aboutira à rien... Pas de doute, la star des Rouge et Noir fait encore soulever les foules. En atteste son ovation et son nom scandé par le public après le deuxième essai en solo. Et si son talent offensif est indiscutable, il n'a rien à se reprocher sur sa défense. Il ne s'échappe jamais au placage et ce samedi il en a aligné huit, pas mal pour son poste d'ailier. Il te rapporte 76 points. Tout simplement énorme. Il vaut dorénavant 15,8 étoiles et clairement, c'était le joueur à aligner sur ta compo. Et vu sa régularité, pourquoi pas le tenter sur les prochaines.