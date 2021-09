La France perd une place au classement World Rugby... Les 5 infos de ce lundi

La France perd une place au classement World Rugby au profit de l'Australie

La victoire des Wallabies face aux Springboks leur permet de grimper de deux places au classement, de la 7ème à la 5ème place. Cette montée se fait au détriment de la France et des Pumas, sévèrement corrigé ce dimanche par les All Blacks 39-0. Plus bas dans le tableau, les Etats-Unis gagnent une place, celle de l'Uruguay qu'ils affronteront lors des qualifications à la Coupe du monde 2023 le mois prochain. Les Eagles ont remporté la double confrontation face au Canada.

Racing 92 : simple alerte pour Vakatawa… Thomas, Russell et Iribaren de retour

C’est au beau milieu de la seconde période de ce match entre La Rochelle et le Racing 92 que les suiveurs et amoureux du XVde France ont retenu leur souffle, Virimi Vakatawa venant d’être évacué du terrain, la faute à une épaule endolorie. "C’est juste un coup, expliquait le patron sportif en fin de match. Vous avez d’ailleurs pu remarquer que Viri est revenu quelques minutes plus tard. Tout va bien." Si Vakatawa devrait être au repos ce week-end, à Biarritz, Finn Russell, Teddy Iribaren et Teddy Thomas devraient en revanche tous faire leur retour dans le XV majeur francilien.

Pau : grosse contusion pour Ducat

Remplacé dès la 17e minute par l’Australien Steven Cummins, le nouveau deuxième ligne de la Section paloise Guillaume Ducat se tenait l’épaule au moment de quitter le terrain. Le manager béarnais Sébastien Piqueronies s’est voulu rassurant sur l’état de santé de son joueur après la rencontre: "A priori, ce n’est pas trop méchant. On pense que c’est une grosse contusion à une épaule. Comme nous avions Steven chaud-bouillant sur le bord, nous avons préféré ne pas laisser Guillaume qui risquait de ne pas être à 100 %."

Simpson en prêt aux Saracens pour un mois

Les Saracens viennent d'annoncer le prêt de Joe Simpson pour un mois en provenance de Gloucester. Le demi de mêlée vien pallier l'absence de Ruben de Haas, parti en sélection américaine, et la suspension d'Ivan Van Zyl. Le joueur de 33 ans compte 230 matchs en Premiership avec les Wasps et Gloucester.

Le MVP de la semaine : Tolofua toujours aussi puissant

Ce dimanche soir, le Stade toulousain a surclassé le RC Toulon en fermeture de la deuxième journée de Top 14. Devant un stade plein, Selevasio Tolofua s'est mué en fer de lance de l'attaque rouge et noir. Il devient le MVP La Grande Mêlée de la semaine. Pris sous l'aile du double champion du monde Jerome Kaino à son arrivée, le Toulousain s'améliore et devient rapidement un joueur important dans la rotation en troisième ligne. Ses récentes performances et le niveau affiché depuis le passage de témoin entre Kaino et Tolofua n'augurent que de bonnes choses pour le futur du joueur. De quoi prétendre à un place avec le maillot du XV de France dans un climat où les jeunes pépites ont la cote à Marcoussis.