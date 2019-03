La France candidate pour le Mondial 2022, Massy en Fédérale 1... Les 5 infos de ce vendredi

Massy retourne en Fédérale 1

Montauban expédie Massy en Fédérale. Il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour les Franciliens mais c'est désormais officiel, Massy évoluera en Fédérale 1 la saison prochaine après sa défaite sur sa pelouse face à Montauban (19-22) lors de la 26e journée de Pro D2. Rapidement menée au score après un essai du centre montalbanais Lilomaiava (5e) dès l'entame de la rencontre, la lanterne rouge a pourtant fait le nécessaire en première mi-temps pour renverser la tendance avec un superbe essai de Cazac (17e) sur une superbe passe au pied de Lorée et trois pénalités de Graaf (14e, 23e, 28e). Et malgré un essai plein de malice de Briscadieu (40e), c'est bien Massy qui était aux commandes (16-12) à la pause. Une victoire à l'arrachée qui permet à Montauban d'assurer son maintien en Pro D2 pour la saison prochaine. En revanche, l'histoire se termine pour Massy.

Vidéo - Montauban assure son maintien et envoie Massy en Fédérale 1 02:49

La France candidate pour le Mondial 2022 de Sevens

Sur son compte Twitter, Bernard Laporte a exprimé le souhait de la FFR, dont il est le président, d'organiser la prochaine Coupe du monde de rugby à 7 prévue en 2022. Ce message intervient juste avant l'étape incontournable de Hong Kong dans le circuit mondial du Sevens. Le Mondial précédent s'était tenu à San Francisco en juillet dernier. Les Bleues avaient terminé 2e de la compétition.

Après la LNR, la FFR saisit la justice

La Fédération française de rugby (FFR) saisit à son tour le procureur de la République après la vidéo attribuée à des supporters de Bayonne (Pro D2) proférant des chants homophobes à l'encontre du président de Biarritz Jean-Baptiste Aldigé, a-t-elle annoncé vendredi. La FFR a pris cette décision pour "marquer son engagement pour la lutte contre l'homophobie". Elle emboîte ainsi le pas à la Ligue nationale de rugby (LNR), qui gère les championnats professionnels, dont la Pro D2, et a annoncé jeudi saisir le même procureur. Le Biarritz Olympique a annoncé mardi qu'Aldigé, président de son directoire, avait porté plainte pour "injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle".

C'est fini entre Juan Martin Fernandez-Lobbe et Toulon

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi, l'entraîneur de la touche Juan Martin Fernandez Lobbe quittera bien le RCT à l'issue de la saison. C'est désormais officiel, celui qui a passé 10 ans dans le Var a accepté le poste d'assistant coach en Argentine et rejoindra les Pumas dès le 1er juillet prochain. Au sujet de son départ, l'ancien troisième ligne a déclaré qu'il resterait "pour toujours très attaché au Rugby Club Toulonnais, c'est un très grand club dans lequel j'ai vécu de très grandes émotions."

C'est aussi fini entre la FFR et la BMW

La Fédération a communiqué ce vendredi la fin de son partenariat avec BMW. Décidée "d'un commun accord", ce terme interviendra à l'issue du mois de juin. La FFR dit souhaiter des "partenaires désireux de poursuivre leur engagement à horizon 2023 et au-delà." Avant de remercier le groupe automobile "pour son investissement dans le rugby français ces six dernières années."