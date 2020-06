La FFR et GMF prolongent jusqu'en juin 2024

La GMF est l'assureur fédéral depuis 1989 est figure parmi les partenaires historiques de l'instance. "Je me réjouis que la Fédération Française de Rugby continue sa collaboration avec GMF en tant qu’assureur fédéral, qui couvrira en assurance tous nos licenciés, clubs, comités départementaux et ligues. Cet accord s’inscrit dans la relation historique entre nos deux entités qui démontre les valeurs, ô combien importantes aujourd’hui, de fraternité et de fidélité que prône le rugby", a réagi le président de la FFR Bernard Laporte.