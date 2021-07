La compo des Bleus, Smith pour sa première avec les Lions.. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Les Bleus avec Hastoy, Barassi et Thomas

Fabien Galthié a dévoilé aujourd'hui la liste des 23 joueurs qui prendront part au troisième match de la tournée des Bleus en Australie. Sept changements ont été effectués par le sélectionneur français dans le XV de départ. Samedi, ils seront donc six joueurs à avoir été titularisés lors des trois rencontres de la tournée : Barlot, Jelonch, Couilloud, Penaud, Vincent et Jaminet.

La composition du XV de France : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Barassi, 12. Vincent, 11. Thomas; 10. Hastoy, 9. Couilloud ; 7. Woki, 8. Jelonch (cap.), 6. Cretin; 5. Taofifenua, 4. Cazeaux; 3. Falatea, 2. Barlot, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Etrillard, 17. Walcker, 18. Bamba, 19. Azagoh, 20. Bécognée, 21. Iribaren, 22. Bouthier, 23. Hériteau

L'Australie avec plusieurs changements

Les Wallabies affronteront le XV de France ce samedi, lors d'un troisième test-match décisif. Pour l'occasion, ils se présenteront à Brisbane avec une équipe légèrement modifiée. Au total, sept changements ont été opérés dans le XV de départ australien, par rapport à la dernière rencontre, remportée par la France.

Le XV de départ de l'Australie : 15. Tom Banks (13 Tests) ; 14. Filipo Daugunu (5 Tests), 13. Len Ikitau (1 Test), 12. Hunter Paisami (8 Tests), 11. Marika Koroibete (36 Tests) ; 10. Noah Lolesio (4 Tests), 9. Tate McDermott (4 Tests) ; 7. Michael Hooper (cap.) (107 Tests), 8. Isi Naisarani (10 Tests), 6. Lachlan Swinton (1 Test) ; 5. Lukhan Salakaia-Loto (27 Tests), 4. Darcy Swain (2 Tests) ; 3. Allan Alaalatoa (45 Tests), 2. Brandon Paenga-Amosa (11 Tests), 1. James Slipper (102 Tests).

Remplaçants : 16. Jordan Uelese (12 Tests), 17. Angus Bell (5 Tests), 18. Taniela Tupou (27 Tests), 19. Matt Philip (11 Tests), 20. Rob Valetini (6 Tests), 21. Jake Gordon (7 Tests), 22. Matt To’omua (56 Tests), 23. Reece Hodge (45 Tests).

Pro D2 : la programmation des cinq premières journées dévoilée

La saison débutera ainsi le jeudi 26 août prochain à 20h45, avec un "choc" entre relégués, puisque Bayonne recevra le SU Agen à Jean-Dauger.

Le lendemain, six matchs seront diffusés en multiplex (19h30) : Béziers - Aurillac, Colomiers - Provence Rugby, Narbonne - Mont-de-Marsan, Bourg-en-Bresse - Montauban, Carcassonne - Rouen et enfin Nevers - Vannes.

Marcus Smith titulaire pour la revanche des Lions en Afrique du Sud

Au lendemain de la défaite subie face aux Springboks "A", le sélectionneur Warren Gatland a annoncé l'équipe qui ira se frotter aux Stormers, ce samedi, à Cape Town. On retrouve ainsi l'arrière Stuart Hogg, capitaine, ainsi qu'Alun Wyn Jones, qui revient sur le banc après une blessure à l'épaule.

Le XV des Lions : 15. Stuart Hogg (cap.) ; 14. Josh Adams, 13. Elliot Daly, 12. Robbie Henshaw, 11. Duhan van der Merwe ; 10. Marcus Smith, 9. Ali Price ; 7. Hamish Watson, 8. Jack Conan, 6. Tadhg Beirne ; 5. Jonny Hill, 4. Adam Beard ; 3. Tadhg Furlong, 2. Luke Cowan-Dickie, 1. Rory Sutherland.

Remplaçants : 16. Jamie George, 17. Mako Vunipola, 18. Zander Fagerson, 19. Alun Wyn Jones, 20. Sam Simmonds, 21. Gareth Davies, 22. Chris Harris, 23. Louis Rees-Zammit.

Le directeur général de l'EPCR s'en va

Vincent Gaillard quittera son poste de directeur général de l’EPCR à l’automne prochain, a annoncé ce jeudi l’European professional club rugby. Celui qui dirige l’instance européenne depuis près de six ans a en effet décidé de "poursuivre diverses opportunités entrepreneuriales et fonctions non exécutives". Le nom de son successeur n’a pas encore été communiqué. Rappelons que l’EPCR organise chaque année la Champions Cup et la Challenge Cup.