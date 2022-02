La compo des Bleus, Galthié positif au Covid-19... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi

Woki deuxième ligne, Danty, Cretin... La composition des Bleus face à l'Italie !

Pour son entrée en lice dans ce Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France pourra bien compter sur ses cadres comme le capitaine Antoine Dupont ou Gregory Alldritt. Parmi les petites surprises, on note toujours la présence de Cameron Woki au sein de la seconde ligne, celle de Cretin en flanker ou encore celle de Jonathan Danty aux côtés de Gaël Fickou. À noter les absences dans le groupe de Matthieu Jalibert et Bernard Le Roux, qui étaient pressentis pour affronter la Suadra Azzurra.

La compo du XV de France : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Vilière, 10. Ntamack, 9. Dupont, 7. Cretin, 8. Alldritt, 6. Jelonch, 5. Willemse, 4. Woki, 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Le banc des remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Ramos.

Garbisi à l'ouverture, Capuozzo hors groupe... La composition de l'Italie pour affronter les Bleus

Pas de surprise à l'ouverture de la Squadra Azzurra avec la titularisation de Paolo Garbisi, désormais incontournable. Ange Capuozzo, la pépite de Grenoble, n'est lui pas sur la feuille de match.

Fabien Galthié testé positif

C'est lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galthié, a été testé positif au Covid-19. Par conséquence, il a été placé à l'isolement et ne se rendra pas au Stade de France ce dimanche pour l'ouverture du Tournoi. À deux jours de la rencontre face à l'Italie, voilà une nouvelle qui bouleverse la préparation des Bleus. Le XV de France sera donc privé de son sélectionneur pour le début du Tournoi des 6 Nations 2022. Testé positif ce jeudi matin, Fabien Galthié sera donc éloigné du groupe France pour une durée d'au moins cinq jours, voire sept. Les clés du camion sont donc totalement confiées au reste du staff tricolore, Raphael Ibanez en tête comme déclaré par Galthié dans son tweet.

Mohamed Haouas condamné à 18 mois de prison avec sursis

Le pilier international français, Mohamed Haouas était jugé ce vendredi pour des faits de cambriolage qui se sont déroulés en 2014. Le Montpelliérain est fixé sur sa sanction. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Haouas avait 19 ans au moment des faits. Une peine qui vise, selon le tribunal, à "sanctionner des faits", mais assortie d'un sursis qui tient compte de la trajectoire de vie positive qu'a suivi l'accusé depuis les faits, époque à laquelle il avait 20 ans. À noter que son manager au MHR, Philippe Saint-André était présent au tribunal correctionnel.

La menace Covid-19 sur le Super Rugby Pacific

Le Super Rugby Pacific doit commencer le 18 février mais les organisateurs ont déjà prévu des mesures pour éviter de se faire déborder par le Covid-19. Cette saison douze équipes doivent s’escrimer : cinq australiennes, cinq néo-zélandaises, une fidjienne et une samoane. Sont prévues quatorze journées de saison régulières à partir du 18 février qui déboucheront sur des quarts de finale au printemps . La vague Omicron a sérieusement secoué la détermination et le sang froid des gouvernements Australiens et Néo-Zélandais.