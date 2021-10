L'USM écarte son directeur sportif, un joker au Racing... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier

Ninard démis de ses fonctions à Montauban

Florian Ninard a été démis de ses fonctions de directeur sportif de l'US Montalbanaise lundi, comme l'a révélé Midi Olympique ce mardi. En poste depuis février 2020, il était la première recrue de Jean-Claude Maillard quelques semaines après son arrivée en tant qu'actionnaire majoritaire et président du club. Venu pour l'épauler sur le domaine sportif, il avait pris la casquette d'entraîneur en chef tout au long de la saison 2020-2021, accompagné de Florent Wieczorek pour les avants et de David Byrnes pour les trois-quarts.

Moreaux s'engage au Racing 92

Selon nos informations, le club des Hauts-de-Seine serait sur le point d'engager le deuxième ligne d'Agen Victor Moreaux en la qualité de joker médical de Fabien Sanconnie. Le solide Moreaux (2m et 130 kg), considéré comme un très bon joueur de club, doit néanmoins aujourd'hui donner la pleine mesure de son potentiel après avoir connu des dernières saisons pour le moins douloureuses sous le maillot du SUALG. Il devrait arriver au centre d'entraînement du Plessis-Robinson cette semaine.

Jurand prolonge à Brive

Le CA Brive a officialisé ce mardi la prolongation du contrat de Joris Jurand jusqu'en 2025. Le trois-quarts polyvalent provençal, arrivé en Corrèze en décembre 2018, poursuit sa progression au sein de l'effectif de Jeremy Davidson. L'entraîneur de Brive, d'ailleurs, a tenu à s'exprimer sur la signature de son joueur : "Joris est arrivé comme le TGV de Montpellier, il a gagné en confiance et aussi en puissance depuis qu'il est avec nous. Nous sommes certains qu'il va continuer à faire la différence avec le maillot noir et blanc."

Les intempéries ont causé 700 000 euros de dégâts au club d'Agen

Le quotidien Sud Ouest a révélé que les intempéries du mois de septembre dernier ont sévèrement touché le terrain d'entraînement synthétique du SU Agen. La municipalité a débloqué une avance de 700 000 euros pour effectuer les travaux de réparation, avant que les assurances ne s'activent. La procédure de catastrophe naturelle a en effet été validée.

Kolisi dévoile son ancienne addiction à l'alcool

Dans un entretien accordé au Guardian, à l'occasion de la sortie de son livre "Rise", le capitaine de l'Afrique du Sud Siya Kolisi révèle son passé très difficile marqué par l'extrême pauvreté et son addiction à l'alcool. L'écriture de son autobiographie lui a effectivement permis d'exprimer des blessures passées, qui lui ont toujours été difficiles à évoquer, et ce même avec sa femme. "Pendant longtemps je n'ai pas su comment communiquer, a-t-il dit au Guardian. J'apprends encore aujourd'hui avec mon épouse. C'est pour cela que j'ai écrit sur mon passé dans le livre, mes fragilités, afin de raconter la vraie histoire."