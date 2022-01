Kurtley Beale a tranché : il va quitter le Racing 92 et rentrer en Australie

L'avenir de l'arrière du Racing 92 Kurtley Beale est enfin connu. Selon RMC, alors que le joueur hésitait entre une prolongation de contrat en France et un retour en Australie pour se rapprocher de sa sélection, le Wallaby (33 ans, 93 sélections) a tranché : il va s'engager avec les Waratahs dès la saison prochaine pour conserver des chances de disputer la Coupe du monde 2023.

"Nous avons été méprisés par l'EPCR", Mola sort du silence après la défaite de Toulouse

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annulation du match Toulouse-Cardiff nous aura tenu en haleine tout au long du week-end. Depuis l'annonce de la défaite du Stade toulousain sur tapis vert, ce match était dans toutes les bouches. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Ugo Mola dénonce par ailleurs l'attitude de l'EPCR vis-à-vis du champion de France et d'Europe en titre. "Le pire, c’est le mépris. Nous avons été méprisés par l’EPCR. On devait entrer en réunion à 20 heures le jeudi, ce fut à 22 heures. On nous a dit qu’on aurait une réponse dans les cinq minutes et on a attendu d’être convoqué le lendemain à 11 heures alors que Cardiff connaissait la sentence et qu’on bataillait encore".

Baubigny remplace Bourgarit dans le groupe des Bleus

Le XV de France a annoncé le forfait de Pierre Bourgarit pour la préparation des Bleus avant le match face à l'Italie. Le talonneur rochelais a été testé positif au Covid-19. Il est remplacé numériquement par le joueur du Racing 92, Teddy Baubigny. Il s'agit du onzième changement dans le groupe, suite à la liste initiale des 42.

Dupont remporte le British Writers' Award

Un trophée de plus pour Antoine Dupont, le demi de mêlée toulousain vient d'être désigné personnalité de l'année 2021 par le British Rugby Writers' Union Club. Cette récompense vient auréoler une année 2021 tonitruante pour le joueur de 25 ans qui a remporté le Top 14 et la Champions Cup avec son club avant d'être nommé meilleur joueur d'Europe et du monde.

Montpellier : la piste Bru écartée, Mignoni envisagé pour 2023 ?

Pourquoi changer une formule qui marche ? C’est, dans les grandes lignes, la question qui s’est récemment posée à Mohed Altrad. Alors que le CV de Yannick Bru était posé sur sa table, le président du MHR aurait finalement tranché en faveur du maintien de son actuel encadrement en vue de la saison prochaine. À Montpellier, la question du staff se pose encore à moyen terme. À ce sujet, la non-prolongation de contrat de Pierre Mignoni, engagé jusqu’en juin 2023 avec le Lou, laisse entrevoir une piste plus que crédible.