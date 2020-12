Jean-Pierre Lux est décédé, Toulouse recevra les Bleus en 2021 ou 2022... Les 5 infos de ce mardi

Le Parisien Rorke risque gros

Le troisième ligne du Stade français Charlie Rorke, qui a reçu un carton rouge contre le Benetton Rugby, est soupçonné d'avoir "attrapé les testicules de l'ailier Leonardo Sarto". Il sera présenté devant la commission de discipline et risque un lourde sanction, en théorie jusqu'à 104 semaines de suspension.

Jean-Pierre Lux est décédé

L'ancien international français Jean-Pierre Lux est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Le natif de Tyrosse a occupé le poste de président de l'European Rugby Cup (ERC) pendant quinze ans, de 1999 à 2014. En France, il a été membre du comité directeur de la Ligue nationale de rugby de 1998 à 2012, avant de devenir par la suite membre du comité de la Fédération française de rugby jusqu'en 2016.

Jean-Pierre Lux lors d'une cérémonie.Icon Sport

Hastings débarque à Gloucester

Le club de Gloucester a annoncé dans la journée d'hier le départ de son ouvreur vedette Danny Cipriani (33 ans ; 16 sélections) avec effet immédiat. Un peu plus tard, il a également officialisé la signature du numéro 10 international écossais Adam Hastings (24 ans ; 22 sélections) pour la saison prochaine.

Les clubs professionnels français vont verser 500 000 euros à leurs homologues amateurs

Ce projet se concrétise enfin. Il était porté depuis six ans pour soutenir les clubs formateurs et nommé "Réforme des Indemnités de Formation" (RIF). "Les clubs professionnels sont au soutien des clubs amateurs durement touchés par l’interruption de leurs compétitions, avec le versement dès cette semaine de 500 000 € répartis auprès de 386 clubs amateurs au titre de la réforme des indemnités de formation (RIF) pour la saison 2019/2020, explique la Ligue. Sur 4 saisons (2019/2020 à 2022/2023), le montant bénéficiant aux clubs amateurs et fédéraux formateurs des joueurs évoluant dans le secteur professionnel, sera de 3 M€. Il vient compléter la "Contribution Spéciale pour la Formation et du secteur Amateur" de 22 M€ versée par le secteur professionnel à la FFR sur la même période."

Toulouse recevra les Bleus en 2021 ou 2022

Invité lundi soir de France Bleu Occitanie, Claude Atcher, le Directeur général de la Coupe du monde 2023 a affirmé que la ville de Toulouse allait accueillir un match de l'équipe de France avant le début du Mondial, en novembre 2021 ou 2022. "Il y aura un match de l'équipe de France au Stadium avant 2023. En novembre 2021 ou en novembre 2022, a-t-il précisé. C'est important parce que l'Occitanie est une région de rugby, parce que Toulouse est la capitale du rugby."

En revanche, le XV de France ne disputera aucun match de sa Coupe du monde dans l'antre habituellement réservée au Toulouse Football Club. Et pour cause, le Stadium de Toulouse ne dispose que d'une capacité d'accueil de 33.000 places, ce qui est jugé insuffisant