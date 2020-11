"Je pense qu'il mérite d'aller en équipe de France"... Le Top des déclas

" Je pense qu'il mérite d'aller en équipe de France "

Loïc Godener, le numéro huit parisien a été bluffé par la performance majuscule de son compère de la troisième ligne, Sekou Macalou. Auteur de deux essais et plus globalement d'une partie époustouflante face au leader rochelais, le flanker parisien a confirmé au staff du XV de France qu’il était en grande forme en ce moment. Privé du match face à l’Écosse car le groupe France restera quasiment inchangé après l’annulation de France-Fidji, Macalou sera très certainement de celui contre l’Italie, et on ne cache pas qu’on a hâte de voir ça.

Top 14 - Sekou Macalou (Stade français)Icon Sport

" On se trouvait des excuses bidons "

Maxime Médard le savait, son Stade Toulousain n’avait pas le droit à l’erreur sur la pelouse du Hameau après deux matches consécutifs sans victoire. Vainqueur (16-22) dans le Béarn, le capitaine d’un soir, auteur d’un essai a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant les récentes contre-performances de son équipe : "On se trouvait souvent des excuses bidons sur l’absence de nos internationaux ces derniers temps pour expliquer nos résultats." Avec ce succès à l’extérieur, les Toulousains remontent sur la deuxième marche du podium, deux points derrière La Rochelle.

" On s'est fait entuber tout le match "

Thomas Combezou a longtemps cru tenir les quatre points de la victoire face à l’UBB ce week-end. L’essai après la sirène d’Afa Amosa pour Bordeaux-Bègles a eu le mérite d’ajouter de la frustration à la frustration castraise. Combezou, auteur d’un essai dans cette rencontre, s’est passablement énervé au micro de Canal + au sujet de l’arbitrage : "on s’est fait entuber tout le match ". Une réaction que la DTNA n’a pas du tout appréciée : "la DTNA s'indigne des propos tenus par le castrais Thomas Combezou à l'issue de la rencontre Castres-Bordeaux. De telles paroles sur un terrain de rugby n'honorent ni leur auteur, ni notre sport, et nous savons que la commission de discipline de la LNR partagera cette émotion". Affaire à suivre.

" C'est un grand jour pour le rugby argentin "

Pablo Matera avait le regard plein de fierté au moment de se présenter en zone mixte après l’historique succès des Pumas face aux All Blacks (25-15). Pour la première fois de leur histoire, les Pumas on fait tomber les néo-zélandais : "C’est un grand jour pour le rugby argentin. On a travaillé tellement dur pour en arriver là… Tout est dur pour l’Argentine en ce moment, notre pays traverse des moments très difficiles alors si on pouvait leur amener de la joie, on ne devait pas s’en priver." Nul doute que la mission est accomplie.

Rugby Championship - Pablo Matera (Argentine)Icon Sport

" On est passés à côté pendant 80 minutes "

Jonno Gibbes le sait, cette déconvenue subie à Jean-Bouin est un coup d’arrêt pour son équipe. Privé du bonus défensif et disposant de joueurs visiblement fatigués après la grosse rencontre contre Clermont la semaine dernière, le manager rochelais déplorait : "C’est difficile, on a manqué d’énergie ce soir (hier soir), on a joué contre une équipe avec de l’enthousiasme, de la vitesse, on est passés à côté pendant 80 minutes. C’est une grosse déception." Dimanche prochain, en match en retard, c’est un autre club de la région parisienne qui se dressera face aux Rochelais à Deflandre, le Racing 92.