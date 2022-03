Jalibert rechute, saison terminée pour Colombet... Les cinq infos du week-end

Rechute pour Jalibert...

Trois minutes avant le coup d'envoi de la rencontre face à Pau, le communiqué de l'UBB est tombé. Matthieu Jalibert est forfait. C'est un coup dur pour le joueur qui revenait juste d'une série de blessures aux ischio-jambiers et qui venait d'être rappelé en équipe de France. Matthieu Jalibert a été remplacé par François Trinh-Duc à l'ouverture, Mattéo Garcia a pris place sur le banc des remplaçants.

...qui est forfait avec les Bleus

Alors que l'on a appris ce samedi le forfait de Matthieu Jalibert juste avant la rencontre Bordeaux-Bègles - Pau, le staff du XV de France a choisi d'appeler un nouveau numéro 10 et c'est le Palois Antoine Hastoy (1 sélection) qui prend sa place.

Le deuxième ligne Thomas Jolmès, autre Bordelais, est également forfait pour ce déplacement en terre galloise et ne connaîtra donc pas sa première sélection au Principality Stadium. C'est le Toulonnais Swan Rebbadj (3 sélections) qui le remplace au pied levé, vainqueur ce week-end d'un match précieux avec son équipe face à Biarritz.

Navidi retrouve le groupe gallois

Avec l'arrivée de Josh Navidi (28 sélections), c'est un retour précieux qu'enregistre là le XV du Poireau avant de recevoir les Bleus au Principality Stadium. Il était touché à une épaule en octobre dernier et a fait son retour avec son club de Cardiff ce week-end face à l'Ulster (défait 48 à 12).

Son coéquipier de la troisième ligne Ellis Jenkins, lui aussi évoluant dans le club gallois des Blues, retourne donc dans sa province pour affronter les franchises sud-africaines.

Tournoi des 6 Nations - Josh Navidi (pays de Galles)Icon Sport

Colombet out jusqu'à la fin de la saison

Malgré la victoire, Pau n'a pas ramené que des bonnes nouvelles de la pelouse de Chaban-Delmas ce samedi. Les Béarnais ont perdu leur trois-quarts polyvalent Mathias Colombet pour la fin de la saison. Comme l'a annoncé Sud-Ouest, le Palois a subi sa troisième commotion de la saison, ce qui l'oblige à être éloigné des terrains pendant trois mois, d'où la fin de saison.

Victime d'un terrible K.O après son choc à la tête avec Jean-Baptiste Dubié, il avait passé la nuit en observation en Gironde avant de pouvoir retourner à Pau. C'est forcément un gros coup dur pour Pau, déjà privé de certains éléments de sa ligne arrière en ce moment.

Fin de série pour Montpellier, battu à Castres

Quelle performance des Castrais, toujours aussi solides au stade Pierre-Fabre et qui restent invaincus après leur succès face aux Montpelliérains, 25 à 9. Il s’agit en plus d’une victoire bonifiée après pourtant une bonne moitié de la partie disputée en infériorité numérique suite à l’exclusion de Vilimoni Botitu.

Castres signe donc une victoire précieuse dans la course à qualification, qui plus est face à un adversaire qui restait sur dix matchs sans défaite en TOP 14 et qui n’avait plus connu de revers depuis la réception de Clermont le 16 octobre dernier. Montpellier, qui n’est pas non plus parvenu à arracher de point de bonus défensif, reste tout de même bien installé dans les six, tandis que son bourreau peut croire de plus en plus à une place dans les quatre.