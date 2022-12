Le joueur de 25 ans sera absent des terrains jusqu'en février et manquera très certainement les premiers matches du tournoi, selon la même source.

Darcy Graham a subi une lésion à un ligament interne du genou lors du match contre la province irlandaise du Munster samedi et devrait être indisponible jusqu'en février. Il devrait donc manquer au moins les deux premiers matches du Tournoi, en Angleterre le 4 février et contre le pays de Galles à Murrayfield une semaine plus tard.

L'Ecosse jouera ensuite le 26 février au Stade de France contre la France, qui a réalisé le Grand Chelem en 2022. Graham a marqué 13 essais en dix matches depuis le début de la saison. Edimbourg joue dimanche à Londres contre les Saracens en Coupe d'Europe.