Ce samedi a eu lieu le match aller du dernier tour de qualification en zone Amériques pour le Mondial 2023. Après s'être préparés contre les Barbarians français (qu'ils ont battu 26-21), les États-Unis ont affronté les Chiliens sur leurs terres, à Santiago.

Sous une pluie diluvienne, et dans une rencontre marquée par une panne d'électricité en plein match, les partenaires de AJ McGinty sont allés marquer trois essais, dont un en fin de partie pour chercher la victoire 22-21 (5e, 44e, 73e). Avant la riposte du Chili (51e et 78e), qui a bien failli s'imposer sur le fil en toute fin de match.

Si le vainqueur de la double confrontation sera bel et bien qualifié pour la Coupe du monde (dans la poule D, avec l'Angleterre, l'Argentine, le Japon et les Samoa), il restera une ultime chance au vaincu. Un tournoi qualificatif est organisé pour une dernière place. Y participeront notamment le perdant du barrage Asie-Pacifique entre Hong Kong et le Tonga, ainsi que la sélection malheureuse de la finale d'Africa Cup (Namibie ou Kenya).

Le match retour de la zone Amériques, prévu le 16 juillet à Denver, est donc très attendu de part et d'autre.