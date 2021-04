L’Ambassadeur de France Mr Jean Christophe Belliard, le Directeur de cabinet du Ministère des Sports Mr Yao Allah François et le Président de Sport Impact/Sport en Commun Nelson Camara étaient présents et ont salué cette belle initiative.

C’est à travers plusieurs ateliers animés par la Direction Technique de la FIR que les enfants se sont familiarisés avec la balle ovale. Le charme a rapidement opéré et, après un bon repas, garçons et filles ont joué des matches "à toucher". "C’est la 1ere fois que je joue au rugby et j’ai beaucoup aimé, nous confie Nana Fanta élève de 3ème. Ce sport nous permet de nous épanouir. Il n’est pas violent et peut être pratiqué par tout le monde. Les femmes peuvent aussi le pratiquer". Les enfants sont tombés amoureux du rugby et ont montré de belles aptitudes pour une première, car l’objectif pour les responsables fédéraux est aussi de détecter de futurs talents. Sur le volet sanitaire, des médecins dépêchés par le Ministère de la Santé sont venus assister leurs homologues de la Commission Médicale pour sensibiliser les participants sur l’hygiène et la prévention des maladies non transmissibles comme le diabète.

Cette journée festive et marquée par le sceau de la convivialité a réuni la grande famille du rugby Ivoirien. Et tous les clubs se sont vus offrir plusieurs cartons de matériels et d’équipements sportifs, récoltés grâce à la générosité de précieux donateurs. 32 jeux de maillots tout neufs , confectionnés par notre équipementier Eldera et financés par la LPR, ont aussi été distribués aux clubs qui vont participer à la Ligue Africauto Ivoire ( 19 équipes masculines et 13 féminines ) qui débute le 17 avril prochain.

Cet évènement réussi s’est conclu par un tournoi R7 réunissant le TBO, TRUC , les LAMBERT’S et les Barbarians Côte d’Ivoire Rugby. L’occasion de revoir sur les terrains d’anciens internationaux comme Olivier Diomandé, Edgar Babou, Fabrice Brito ou encore Gassama Diack et Louis Konan Kouadio.



Une bien belle journée de partage et d’entraide, comme le rugby les aime !