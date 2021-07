Les joueurs du sélectionneur Eddie Jones affronteront les insulaires du Pacifique le 6 novembre, avant des matches contre l'Australie et les champions du monde sud-africains. La dernière fois que l'Angleterre a affronté les Tonga, c'était lors de la Coupe du monde de rugby 2019, avec une victoire 35-3 en phase de groupes. "Cette rencontre poursuivra notre rivalité de la Coupe du monde, où nous avions eu un bon match, difficile contre eux", a déclaré Jones.

"Ils produisent beaucoup de bons joueurs et jouent un rugby physique et excitant", a-t-il ajouté. L'Angleterre a terminé le tournoi des Six nations de cette année à une décevante cinquième place, mais a balayé les États-Unis et le Canada en juillet.

"Avec la jeune équipe que nous avions en juillet, les 13 joueurs qui ont rejoint les Lions (britanniques et irlandais) et les autres qui ont passé l'été à se régénérer, nous savons que nous aurons un groupe de joueurs forts et compétitifs cet automne", a assuré Jones.